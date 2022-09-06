被稱為國民黨「超級鐵票區」的苗栗縣，恐怕將要面臨大挑戰，原本屬國民黨籍的苗栗縣議長鍾東錦，確定以無黨籍登記參選縣長，對戰國民黨提名的縣長參選人謝福弘，上演「兄弟鬩牆」戲碼。看準藍營分裂可能帶來利多，民進黨全力推出徐定禎角逐縣長，就連「 小綠」時代力量也推出現任議員宋國鼎出征，希望能召喚年輕族群。

根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站2日最新公布的苗栗縣長參選人當選預測，鍾東錦當選率28.1%居於領先，第二名謝福弘27.6%，僅以微幅差距落後暫居第二名，民進黨籍徐定禎25.8%第三名，時代力量宋國鼎18.5%居末，根據目前數值評估，前三名參選人的當選預測率相當接近。

兩藍相爭爆出脫黨參戰！鍾東錦、謝福弘各有加分題 綠徐定禎勝出機率飆

進一步分析四人在相關數值熱度的表現，鍾東錦近7天的「網路聲量」約2,545筆，近14天在相關新聞的「擴散廣度」達到64個頻道，另外「粉絲溫度」候選人的粉專觸及，雖然僅1,870人，但鍾東錦臉書粉專與粉絲互動數值卻飆到44,723（包含按讚數、留言數和分享數），強壓其他三位參選人。

第二名的謝福弘「粉絲觸及」表現相較亮眼，14天內粉絲專頁觸及人數達到9,433。第三名民進黨籍的徐定禎則因為在國民黨分裂的情況之下，更加被外界討論，認為他有機會搶得一些優勢，因此「討論強度」達到最高，每篇文章留言數約58篇；除此之外，在「民意溫度」上，未來事件交易所對徐定禎最新預測價格＄50，是四人中最高。相較於其他三位參選人，41歲的宋國鼎希望能吸引到年輕世代選民，不過，依照目前態勢來看，無論是「社群溫度」、「粉絲溫度」、「民意溫度」，相較於其他資深前輩，似乎仍有努力空間。

苗栗財政問題燒出藍營執政危機？大小綠急搶「藍鐵票區」

國民黨自提名謝福弘至今已逾2個多月，但民調支持度仍未見明顯起色，甚至傳出近期內部民調由民進黨徐定禎竄升至第一名，鍾東錦位居第二，謝福弘則為第三名。尤其鍾東錦在確定脫黨參選後，更出現14席國民黨現任縣議員，多達9席改掛無黨籍登記參選，不論是追隨或是擔心得罪，皆讓國民黨選情受到重擊，甚至可能影響到下回議長選舉。

台灣西部山城苗栗縣，2018年苗栗縣長徐耀昌當時爭取連任時，藍營已傳出險分裂危機，主因在於前縣長劉政鴻不滿徐耀昌上任後，批評財政問題，還將任內的財政資料，主動提供給檢調及監委；另外，在地方選舉上，又傳出有消滅「劉派」之疑慮，時任黨主席吳敦義親自介入協調，但劉政鴻和徐耀昌兩人恩怨並未就此消停。這回謝福弘獲國民黨中央力挺，也獲得老縣長傅學鵬、立委徐志榮及劉政鴻全力支持；但徐耀昌卻在國民黨全代會前表示「謝福弘的操盤手是劉政鴻，叫他怎麼替謝福弘站台輔選」，就連鍾東錦登記參選時，縣長夫人蔡麗卿也二度現身力挺，更讓藍營網內互打白熱化，未來要棄誰保誰，誰又將被黨紀處分，皆讓苗栗縣長選戰增添話題。

自從民選投票以來將近72年時間，民進黨未在苗栗縣執政過，換言之，苗栗縣不曾政黨輪替，因此也讓苗栗縣被民進黨稱為「後山」，這回代表民進黨出戰的徐定禎捲土重來，恰巧碰上藍營內鬥，加上地方浮現希望改變的聲音，為了打下苗栗縣這一仗，民進黨陣營派出柯建銘坐陣苗栗，從整合基本盤，再打出徐定禎過去在頭份的治理政績，靠中央執政打團體戰，力拚把握住「最有機會勝選的一次」，有如徐定禎競選口號「轉虧為贏、改變成禎」。然而時代力量議員宋國鼎加入選戰後，似乎也讓選舉開始出現變數，宋國鼎律師出身，曾為關廠工人案辯護，長期關心坤輿掩埋場等環保議題，獲得不少年輕人支持，加上徐定禎大票倉頭份、竹南有不少竹科人移入，選民對年輕政治人物相較有感，若宋國鼎聲勢拉高，能否「改變成禎」，恐怕還是未定之數。