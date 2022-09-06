今年，你想去哪裡烤肉？

中秋佳節將近，你是否也準備好要跟親朋好友們一起烤肉了呢？在快樂的假期中，和親友們齊聚一堂，一邊享受親自動手烤肉的樂趣，一邊品嚐美味的食物，絕對是每年中秋節最值得期待的事之一！

你想好今年要去哪裡烤肉了嗎？雖然今年雙北的河濱公園因為疫情全數不開放烤肉，但其實還有其他許多地方，都是網友們大推的烤肉聖地喔！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網友們熱議的中秋烤肉地點TOP10，一起來看看吧！

NO. 10 中社觀光花市烤肉區

位於臺中后里的中社花市，以美麗的花海聞名，這但這裡可不只是能賞花，甚至還有能夠容納800人的大型烤肉區喔！在每年中秋節，中社花市都會湧入不少人潮，烤肉的同時還能欣賞大片花海，別有一番風情。

在近期中社花市也PO出了中秋期間園區內烤肉的消費方式，一人只要350元就可以同時享受到烤肉與賞花！許多網友也都紛紛表示：「是一個賞花和休閒的好地方」、「烤肉加賞花真的很划算」。

官網：中社觀光花市

FB：中社觀光花市-官網

地址：臺中市后里區三豐路五段333號

NO. 9 武荖坑風景區

武荖坑風景區位於宜蘭蘇澳，整個園區佔地近400公頃，設備十分完善，在這裡可以進行戲水、露營、烤肉等多種不同活動，園區裡還有大片綠林、草坪、風景步道，可以盡情玩樂。

園區的入園門票為80元，烤肉爐的租借費用則為3小時150元，若是想要盡情狂歡到晚上，也可以選擇租用500元的營位，同時體驗烤肉及露營的樂趣。曾經造訪過的網友表示：「每個烤肉亭旁邊都有垃圾桶和廚餘桶，這點很棒也很方便」。

FB：武荖坑風景區

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號

NO. 8 東勢林場遊樂區

東勢林場為位於臺中的森林遊樂區，內有體能訓練場、森林步道、渡假會館、民俗公園、露營／烤肉區等各式各樣的設施，除了烤肉以外，也能夠有許多不同的玩樂體驗。

由於位處海拔500-700公尺的大安溪畔，因此氣溫較平地舒適，來這裡烤肉再適合不過！此外，園區內漂亮的自然風景，也是吸引人的地方之一，網友們表示：「露營烤肉之餘，剛好來一堂生態課」、「烤肉區規劃得非常完善」、「烤肉區內氛圍極佳」。

官網：東勢林場遊樂區

FB：東勢林場遊樂區

地址：臺中市東勢區勢林街6-1號

NO. 7 原住民主題部落公園

原住民主題部落公園位於樹林區鹿角溪人工濕地河濱公園旁，以原住民族的太陽圖騰以及傳統飾紋融入整體設計，打造出具有文化特色的休閒空間，也加入各原住民族的簡介、特色等資訊，讓大家在休閒娛樂之餘也能夠更了解臺灣原住民文化。

公園內有球場、豐年祭廣場以及烤肉區，在當中除了享受烤肉的樂趣外，也能夠認識到不同的文化，再加上和一般露營區比起來相對好抵達，成為許多人推薦的烤肉地點之一。

官網：無

地址：新北市樹林區鹿角溪濕地下游300公尺

NO. 6 淨園農場

淨園農場是高雄市唯一位於市區的農場，不只有充滿南洋風情的園藝造景以及各種可愛動物，還擁有視野遼闊的觀機坪。園區內設有機場咖啡，可以一邊欣賞飛機起降一邊享用美味餐點。

農場內的烤肉區，在中秋烤肉的季節總是一位難求，通常都需要提前7天以上預定。在淨園農場，烤肉之餘還可以看到各種可愛動物以及飛機起降的壯觀場面，讓這裡受到多網友歡迎，「邊烤肉還能邊賞馬」、「是烤肉看飛機的好地方」。

官網：淨園農場

FB：淨園農場Jingyuan

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

NO. 5 皇后鎮森林

皇后鎮森林分為三峽、金山兩個營區，為風格絕美的森林露營地。除了露營及烤肉區之外，園區內還有各種動物、戲水區、各式DIY課程等等，來到這裡烤肉的同時也能夠體驗其他有趣的休閒活動。

「皇后鎮 金山」設有大片烤肉區，「皇后鎮 三峽」則有日式、歐式兩種不同風格的烤肉區，不只空間乾淨漂亮，設施也非常完善，不少網友都表示：「環境超美的」、「很適合家庭揪來烤肉」。

官網：皇后鎮森林

FB：皇后鎮森林

地址：新北市三峽區竹崙里竹崙路95巷1號（三峽）

新北市萬里區大鵬里大鵬街111號（金山）

NO. 4 澄清湖烤肉區

高雄的澄清湖，平時就是不少人假日的休閒好去趣，在中秋佳節期間更是會有許多人前往裡面的烤肉區與親朋好友一同烤肉。置身於大自然的綠意中，烤肉的同時四處散心，欣賞湖畔風光，讓人心曠神怡。

澄清湖的烤肉區設有110座烤肉臺，可以同時容納超過1000人在此烤肉，因此成為許多社團、公司等大型團體辦活動的首選之處，不少高雄人在成長的過程中也都有過在此烤肉的回憶，「小時候爸媽一定都會帶我們來這裡烤肉踏青」。

官網：澄清湖風景區

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

NO. 3 春天農場

春天農場位於桃園龜山，位置靠近桃園巨蛋。園區內一共有4個烤肉區，此外還有四季花卉區、自然生態區、親子騎馬場、可愛動物區、咖啡館及自然步道，在這裡除了烤肉之外，還能有各式各樣的休閒活動體驗。

農場所準備的烤肉食材，也是許多人選擇此處烤肉的原因之一。肉類皆由店家使用迷迭香等香料自行醃製，嚐起來別有一番風味，就連烤肉醬也是店家自己調製，吃過的網友表示：「有醃製入味……烤好的肉帶有淡淡的香草香」、「連烤肉醬都是自己調的，而且不會很鹹」。

FB：蕃薯藤家族粉絲團

地址：桃園市龜山區長壽路272號

NO. 2 埔心牧場

位在桃園楊梅的埔心牧場，擁有佔地廣大的園區，烤肉區旁就有一大片綠地。此外，園區內能夠欣賞到乳牛、水豚、羊駝等可愛動物，還設有划船區、遊園車、DIY工坊等各種設施及活動。

埔心牧場在每年中秋節都會有特別活動，今年預計在9/9、9/10晚上舉辦「月光晚會BBQ派對」，在烤肉區旁的草坪搭建了大舞臺，一邊烤肉的同時還能夠欣賞表演，還有「恐龍趣味競賽」等各種創意活動，吸引許多網友的目光。

官網：埔心牧場

FB：埔心牧場

地址：桃園市楊梅區高榮里幼獅路一段439號

NO. 1 虎頭山公園烤肉區

虎頭山公園烤肉區是桃園唯一全年開放的公有免費烤肉區，雖然是免費園區，但設施也相當完善，廁所、垃圾桶、洗手臺、飲料販賣機等一應俱全，一旁還有大面積的兒童遊戲區，不管是烤肉還是其他活動都非常方便。

由於是少數免費開放的烤肉區，到了中秋期間這裡便會湧入許多烤肉人潮。在位於半山腰的烤肉區，一邊烤肉還能一邊欣賞絕美的風景，讓這裡成為頗負盛名的烤肉聖地，「虎頭山公園烤肉區真的規畫得不錯。」

官網：無

地址：桃園市桃園區公園路42號

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年09月02日至2022年09月01日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『中秋烤肉地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統