今年至今地表最強颱「軒嵐諾」離開後，中秋節前的天氣以東北風加西南風為主，降雨明顯；秋節過後不僅轉涼，甚至有機會看到下一個颱風生成。

天氣風險臉書PO文，軒嵐諾雖已抵達南韓附近，但其環流南側的西南風，與北方下來的東北風冷空氣交會，在台灣上空形成鋒面結構，這也是今早北部下雨的主要原因。中午過後熱力作用加乘，全台雨勢更明顯，中南部有大雷雨機率。

天氣風險分析師柯聿寧指出，中秋連假天氣仍以東北風為主，水氣略增多，迎風面有短暫雨。若有計劃賞月，除了東北部雲量較多，北部、中部大致穩定，西半部沿海不用擔心；南部局部山區要等熱對流消散（雨下完），天空才會清澈。

目前在日本南方海域一熱帶擾動91W發展中，模式預報顯示有增強空間，預計未來會走到琉球東南方海域後逐漸北轉，移動速度緩慢，不排除間接影響台灣附近的東北到偏北風持續一段時間，有待觀察。