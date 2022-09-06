俄羅斯上周以維修為由關閉北溪一號管道3天，但俄羅斯並沒有依照計畫恢復供氣，反而宣布無限期停止輸氣，引發歐盟譴責俄羅斯將能源「武器化」但俄方也反擊，西方制裁才是兇手，甚至嗆聲將斷氣到西方放緩經濟制裁措施為止，衝突越演越烈。即使如此，外媒也認為，俄羅斯將多出來的天然氣轉運給亞洲國家，但運輸距離比原本還要遠，俄羅斯的成本將增加不少，是值得觀察的地方。

路透社、衛報報導，克里姆林宮將能源危機問題歸咎於西方發動經濟制裁，還強調，在西方解除對俄羅斯的制裁前，不會全面恢復對歐洲的天然氣供應，引發歐洲能源與電力價格進一步上漲的擔憂。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在聲明中清楚寫道，俄羅斯打算透過切斷天然氣供應，迫使歐洲解除因俄烏戰爭對俄羅斯發動的制裁行動。俄羅斯也強調將對G7提出的天然氣價格上限想法進行報復。外界認為，除非大陸與印度跟進，否則對俄羅斯的影響很小。

歐洲國家因能源危機與通膨問題陷入雙重夾擊的險境，但俄羅斯也有問題需要面對，將天然氣從西伯利亞北部的Urengoy氣田重新運送至大陸等亞洲替代客戶並非易事，距離長達3千公里，維修管道需要時間與金錢，俄羅斯的成本將增加不少。