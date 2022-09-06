麗寶樂園現場將帶來耗資千萬的水舞燈光秀，奔放熱血的Live Band演出，打造動人心弦的視聽饗宴。(麗寶樂園提供)

麗寶OUTLET 賞月不單飛，千萬水舞燈光秀，義大利湖畔野餐越夜越Chill。(麗寶樂園提供)

月圓人團圓的中秋佳節到來！麗寶OUTLET MALL將在9／10日晚上6時到9時於科莫湖湖畔，舉辦「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動。現場將演出耗資千萬的水舞燈光秀、奔放熱血的Live Band演出打造動人心弦的視聽饗宴，欣賞360度無死角皎潔明月，歡迎全家一起在浪漫湖畔共賞明月慶中秋。

麗寶樂園指出，「賞月不單飛，樂夜樂瘋狂」中秋限定野餐活動，除有媲美異國般湖畔美景及氣勢磅礡、炫麗浪漫的水舞燈光秀外，搭配OUTLET美食更是不可或缺，限定野餐下午茶系列套組只要486元起；內含牧上麵包－原味蛋塔6顆＋樹頂蘋果汁6瓶或Mister Donut－愛文芒果冰沙4杯＋任選多拿滋39元甜甜圈８個。

麗寶樂園表示，另外，想來點主食填飽肚子的消費者，只要699元起，就能有節慶必備，大、小朋友都愛的歡肉組，內含繼光香香雞－韓式炸雞＋四瓶飲料或頂呱呱－原味炸雞、辣味炸雞等7樣餐點組合，想要來場浪漫又特別的中秋活動，這絕對會是你的最佳首選 !

麗寶OUTLET MALL9／9(五)~9／18(日)，全館累計消費滿 6000元送秀泰影城電影票乙張、累計滿1萬元送摩天輪搭乘券兩張，滿1萬5000元送萬國品牌商品券1000元乙張；玉山麗寶聯名卡卡友消費滿5000元贈100元等多重的滿額贈優惠。館內餐飲推出「全民瘋烤肉」中秋限定烤肉餐點等優惠。

麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳，即日起至9／11(日)舉辦韓國物產展，傳統官中蔘雞湯1KG及真韓馬鈴薯排骨湯1KG買一送一、中秋烤肉必喝的TERRY泰拉啤酒355ml，更下殺一罐90元、一箱只要2000元的超低優惠價。現場還集結知名韓系美食、飲品、伴手禮等多樣商品，讓民眾靠味蕾秒飛韓國。