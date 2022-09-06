全世界約有1100多種的寄居蟹，在台灣就曾記錄到135種，而其中最常見的則是皺紋陸寄居蟹（圖）。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海保署提醒民眾，椰子蟹（圖）為保育類物種，食用將會受罰。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署為守護寄居蟹，與宜蘭縣無尾港文教促進會、台東縣自然與人文學會設置「房屋仲介所」，並籲請民眾與餐廳業者可以捐出螺殼，一起幫助寄居蟹成長。

全世界約有1100多種的寄居蟹，在台灣就曾記錄到135種，而其中最常見的則是皺紋陸寄居蟹、凹足陸寄居蟹，以及短掌陸寄居蟹。寄居蟹成長的過程中，不會自己產生螺殼，需不斷更換更大的螺殼。但隨著海岸開發、觀光發展下，寄居蟹想在自然環境下找到適合的殼格外困難。

此外，寄居蟹或陸蟹仍須從海岸林區的生活環境中前往海邊釋放幼生繁衍下一代，此過程可能有經歷馬路而被汽機車輾壓的風險，使寄居蟹的生存面臨著考驗。民眾行車如果路過有豎立小心蟹類的標誌的地區，請放慢速度。

海保署表示，宜蘭縣無尾港文教促進會組成寄居蟹的巡守志工隊，於今年3月至6月至蘇澳漁業資源保育區調查，共計發現171隻次的寄居蟹個體，其中單次調查中，最高數量達36隻，也帶領岳明國小的學生們認識寄居蟹，讓在地守護向下扎根。

墾丁也有長期關注寄居蟹的寄居蟹媽媽黃淑凰，也努力收集螺殼，放回海岸，呼籲螺殼還給大自然，讓有需要的寄居蟹取用。

長期投入寄居蟹研究的許嘉軒博士說明，雖然過去針對投放螺殼對寄居蟹的生態影響鮮少有相關研究，但把螺殼放回大自然絕對是利大於弊。像是在綠島發現了陸寄居蟹的熱點棲地，也意外發現3隻保育類動物椰子蟹，如此多方資源的投入，能更永續且有效地執行保育工作。

海保署也提醒民眾，椰子蟹為保育類物種，食用將會受罰。