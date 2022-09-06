知名超馬好手林義傑涉嫌經營「真相智財公司」，向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，向盜版民眾提告，再從中取得和解金營利，遭外界砲轟為「著作權蟑螂進化版」；檢警估計林1年興訟近千件，獲利近百萬元，台北地檢署今依違反《律師法》包攬訴訟等罪起訴林和員工共6人，另有3名員工獲緩起訴處分。

據了解，林義傑先前曾透露，他因拍攝的紀錄片「決戰撒哈拉」，因遭盜版業者非法下載造成損失，他為了保護智慧財產權才成立顧問公司，對非法侵權的行為提告。

但檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工，均無律師資格，承攬影視公司取締盜版影音的相關業務，另涉嫌以影視公司名義，向檢警提出告訴，林義傑旗下顧問公司與影視公司約定，可從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬。檢警認為林義傑等人涉嫌意圖營利，有包攬訴訟的犯意。

檢警今年6月拘提林義傑到案後，檢方訊後諭令林以20萬元交保，林曾喊冤：「我沒有做甚麼壞事，也沒有做違法的事情」，但檢方不採信，今提起公訴。