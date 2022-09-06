擁有E罩杯上圍和甜美臉蛋中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」林襄近來人氣暴漲，出了兩本寫真集都銷量超旺，連帶使她過去發言的歷史被網友挖出，過去她曾稱不希望靠奶、靠外表紅，引來網友狂酸她近來IG曬圖幾乎張張都有事業線，昨(5日)她過25歲生日，曬出拍《鬼滅之刃》的電視截圖，螢幕上11字：「這一路走來我都做得很好！」，間接回應酸民。

林襄近來人氣旺，還有網友自稱因幫林襄說話讓女友憤而提分手，然而最近在許多論壇和網站中紛紛見到網友挖出去年林襄受訪內容，當時她稱感謝大家的支持，笑說：「自己不想當花瓶、靠奶、靠外表」，又表示會加強舞藝，「期望能帶給粉絲不僅是花瓶、靠奶、靠外表的膚淺印象」，引來網友諷刺說：「最近滿滿都是她的奶圖文」。

林襄曬出《鬼滅之刃》截圖，11字回應酸民。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

而林襄走紅後，過去疑似曾「進廠維修」的照片也被翻出，有人酸她「二度發育」，也有人覺得她過去長相跟現在差很大，批評她「外型進化」，而林襄不僅被外界打擊，先前她更自曝嚴重掉髮、鬼剃頭，還有短暫失聰的毛病，讓家人非常心疼，但她受訪表示已經努力開始治療，會擦頭皮保養品放鬆，希望頭髮趕快長回來。

林襄坦言昨有許多惡意的人想在生日當天傷害她。（圖／翻攝自95_mizuki IG）

昨林襄過生日照常工作，一早便發文說：「我現在已經可以把酸民的話調適很好了，不用擔心我」，昨晚她又曬出《鬼滅之刃》截圖，喊話：「這一路走來我都做得很好！」，更意有所指說：「惡意的人很多，在我生日當天做了一些想傷害我的事，但我更相信世界是善良的，我也會努力做好自己的本分，勇敢向前走，散播歡樂散播愛」。