27歲男星林彥俊自大陸真人秀《偶像練習生》脫穎而出後便加入限定男團「NINE PERCENT」，受到大批粉絲的喜愛，不料近日他卻遭到大陸狗仔爆料他摟著辣妹回飯店過夜，令不少女粉絲氣到脫粉，而他在沉默近2天，也終於在今（6）日凌晨發文道歉，卻仍遭網友罵爆。

林彥俊在今日凌晨發文表示「從昨天中午到現在，因為我的個人問題，給大家造成了很多困擾，我很抱歉，作為公眾人物，我本該時刻注重自己的言行，是我失職了。目前我是單身，後續我也會處理好個人關係，規範自己的言行」；接著他表示自己能夠走到現在都是粉絲的支持與包容，但可能是因不善表達才造成誤會，因此向大家道歉。

但沒想到粉絲看到林彥俊的聲明後更加傻眼，紛紛留言「目前單身是什麼意思？所以之前是什麼？」、「等了兩天就這兩段話嗎林彥俊？」、「所以是炮友？」、「公關文也要記得改時間」、「以後的路你自己走」、「其實你談不談戀愛我不在乎，但希望你是珍惜羽毛的人」再度引發爭議。

事實上，林彥俊爆發摟妹醜聞後便神隱，只透過工作室發出聲明譴責狗仔，卻被粉絲怒嗆「內容不著邊際、有說跟沒說一樣」，過去曾是他老闆兼恩師的F.I.R.阿沁還跳出來為他發聲，同樣也遭到網友酸爆，如今他雖發布道歉聲明，仍讓粉絲們相當心寒。