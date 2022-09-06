民進黨桃園市長參選人鄭運鵬接受專訪，對於國民黨對手張善政農委會研究案涉抄襲，鄭運鵬說，沒要求張善政退選，但張怎麼要求、檢討別人，就怎麼要求、檢討自己。鄭運鵬呼籲，張善政應該像他們處理（林智堅論文案）一樣，正大光明調資料說明。

藍營先前猛攻前新竹市長林智堅論文門，對於張善政農委會研究案問題，鄭運鵬說，不會預設立場會怎樣，不過這跟論文本質不一樣，論文是學生和學校，張善政是政府招標、花錢請團隊的研究案。鄭運鵬說，參考其他國家經驗我覺得OK，但是複製貼上別人的內容，也應附上出處。加上研究案的結論才重要，要告訴政府要做什麼、怎麼做。鄭運鵬說，該研究案也沒說參考哪裡。若有，也要寫清楚，蒐集資料比例占多少，給的意見符不符合台灣需要。

鄭運鵬又提到，當時張善政是副總，應該有業績壓力。但身為計畫主持人，卻一點點對案子責任感都沒有，而是每天打口水戰。還找律師穿律師袍拍攝照片，精心設計一些場景，這點讓他覺得很特別。

鄭運鵬說，跟桃園市長鄭文燦沒有請他退選，但怎麼要求別人，就應該怎麼要求自己。鄭運鵬說，張善政團隊不像他們說明林智堅論文時，把所有研究資料調出來，正大光明一頁一頁說明。如不標來源處，說清楚來源標在哪。鄭運鵬說，找律師、找議員也好，應該正面面對媒體全程直播、資料公開。鄭運鵬又說，民進黨已有記者會、有規格在前，國民黨怎麼檢討別人，就怎麼檢討自己。

鄭運鵬又說，張善政第一時間講，有百疏一漏要道歉，不過哪百疏一漏要說清楚，張善政說很驕傲，驕傲哪裡也要說明。鄭運鵬表示，國民黨質疑別人，論文案稱「指導教授是一卦的」，他也質疑當時的農委會與張善政是一卦的，當時的資訊中心主任林貞第一時間寫文章為張善政澄清，鄭運鵬反問，她是鄭文燦這種記憶驚人的人？要就是人情上幫忙寫，不然就是很熟悉這個手路。鄭運鵬質疑，2007年到2009年案子，馬上就能寫出來不會很奇怪嗎？他也說，發現林貞公務生涯退休後，後續也安排不錯。

「選民是在意的。」鄭運鵬表示，張善政目前為止，沒有用民進黨的規格檢討自己，但這是選民的納稅錢，也認為桃園市的選民會在意。但選民畢竟不是民意代表、媒體，在意不是內容，是態度，只是張善政就高高在上態度。

鄭運鵬也說，他是立委，但也不敢去問農委會主委陳吉仲，辦公室雖然有調資料，但是自己沒有。提到農委會會不會黨國不分？而不辦這個案子，鄭運鵬說，政黨輪替已經是常態，應該不至於這樣。

鄭運鵬表示，他在林智堅案，公開的談話，沒有一句話收回來，「我說的話我負責。」而張善政講別人雲淡風輕，都在旁邊納涼，張善政不能只是想在選戰裡漁翁之利，對於研究案，他是主持人應該要負責。

談到張善政緋聞，鄭運鵬則說，個人沒有興趣，他從小到大，知道有祕密，都請別人不要告訴他，這是個人隱私無關公務，自己去負責。