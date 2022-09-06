高雄市阿蓮區中山路一間工廠，昨日發生一起工安意外，60歲劉姓工人操作天車時被6桶50公斤的螺絲滾落重壓，送醫不治。高雄市勞工局表示，初判為固定式起重機進行吊掛作業時，沒有確認吊具和船型桶放置安全性，誤鈎船型桶的吊耳導致船型桶倒塌，現場勒令停工，雇主涉違反職安法送辦。

阿蓮區中山路一間工廠昨上午發生一起工安意外，1名劉姓工人操作天車時不慎，導致6桶重達50公斤的螺絲桶落下壓傷，消防局獲報後緊急出動2車5人前往搶救協助脫困，但救出後人無生命跡象，送醫後仍搶救不治。

高雄市勞工局勞檢處獲報後調查，初步研判可能原因，為雇主使勞工操作固定式起重機進行吊掛作業，未確認吊具情形與現場船型桶放置的安定性，導致起重機吊具誤鈎船型桶的吊耳，造成船型桶倒塌壓傷勞工致死，將雇主依違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，致發生勞工死亡災害部分，移送地檢署偵辦，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金。

現場已勒令停工釐清肇因，後續將依勞動部重大災害通報及檢查處理要點相關規定辦理。並派員辦理罹災勞工家屬相關慰助事宜。