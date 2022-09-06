國民黨台北市議員徐巧芯5日公開民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室通訊錄，酸自己一直懷疑團隊有人要害陳時中，後來才知「焦糖哥哥」陳嘉行就是社群頭牌。未料，此舉卻遭陳競辦怒斥違反個資法，徐巧芯則反嗆辦公室分機算什麼個資，而名單中出現不少綠營政二代艦隊，更引來網友熱議！臉書粉專「政客爽」諷刺表示，如果英系接班人都是這種水準，那就太令人放心了！網友則回應「這樣的團隊一定可以讓陳時中的討厭度再度攀升喔」。

徐巧芯昨公布陳時中競選辦公室通訊錄，遭陳競選辦公室怒斥國民黨台北市長候選人蔣萬安才說要防偷窺，卻縱容團隊公布別人隱私，以涉及違反個人資料保護法方式來做無謂的連結與指涉，要求撤下照片。對此，徐質疑，辦公室分機又不是手機，算什麼個資？徐巧芯指出，這麼怕被公布，就更要讓大家看看，名單中有哪些人是不想被知道的「protected」名單，「先撇除同名同姓的情況，名字剛好都一樣，這個綠營政二代艦隊真是加分加到爆！」其中陳彥安是陳時中兒子，藍佑倫是台北市民政局長藍世聰兒子，蔡舒景是法務部次長蔡碧仲女兒，徐慧娟是內政部長徐國勇女兒。

對此，臉書粉專「政客爽」直言，這份競選團隊名單清一色幾乎都是政二代欸，難怪前幾天會有一個廁所偷窺的廣告，行程又是喝酒又玩球。該粉專諷刺表示，如果英系接班人都是這種水準，那就太令人放心了。

網友則回文表示「這樣的團隊一定可以讓陳時中的討厭度再度攀升喔」、「目前看起來水準堪慮」、「蔡政府執政看不到民生安全的進步，只看到選舉的進化」、「國民黨爛才想讓民進黨執政，結果更勝於藍」、「所謂的民主，就是這樣被玩殘的」、「政治已經是家族企業了」。