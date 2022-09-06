德國股市跌超過2%，領跌歐洲其它股市；歐股賣壓沉重。俄羅斯在上周末關閉了輸往歐洲的北溪一號天然氣管線，引發歐洲冬季能源價格飆升的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.58點或0.62%，為413.39點。德國DAX指數跌2.2%，為近一周以來最大單日跌幅。美股周一休市，交易活動略顯淡薄。

俄羅斯天然氣工業(Gazprom)上周五宣布，北溪一號管線無限期維持關閉，粉碎了外界對三天延長維修期過後重新開啟的希望。

德國最大天然氣進口商Uniper大跌11%，報5.02歐元；其芬蘭母公司Fortum也跌8.9%，報9.2歐元。德國公用事業公司PNE集團跌4.12%。

Uniper執行長說，德國可以考慮實施天然氣定量配給制度。德國能源監管機關說，如果中央實施配給制，家庭將優先給予供應，但家庭不能為私人小型水池或桑拿進行加熱。

德國商業銀行經學家們在一份報告中說，如果供應無法恢復，儘管近期的儲存量增加，以及消耗量的減少，然越來越有可能在冬季實施天然氣限量供應。在這種情況下，由於能源價格將嚴重地上升，預計會出現衰退。

歐盟國家的能源部長們預計在本周五召開緊急會議，商討各種因應方案。

依賴俄氣較深的義大利，其公債殖利率周一走高。歐洲天然氣基準價格周一開盤一度飆升30%。歐元也跌至0.99美元以下，創20年新低，將推高進口成本，進一步加大物價壓力。

據Stoxx 600指數目前的走勢顯示，本周可能又會出現新一波拋售壓力；另一方面，通膨達創紀錄高位，以及歐洲央行加大升息的壓力，都加劇了市場悲觀情緒。

另外周一公布的資料顯示，在需求不振之下，德國服務業PMI連續兩個月出現萎縮。

能源股為少數上漲的板塊，在油價高升之下，升2.2%。

在摩根士丹利下調為賣出之下，德國公司權重高的汽車股跌4.8%。