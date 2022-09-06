總太地產連續3年獲得國家卓越建築獎肯定，是唯一蟬聯建商，董事長翁毓羚代表領獎。(業者提供)

2022國家卓越建築獎成績公布，台中市多個建設公司、民間及公家單位成績備受肯定，除市府所屬單位一口氣抱回26個獎項，總太地產在北屯推出的「新生活美學聚落」建案，導入下潛式社區公園、打造一座「北屯秋紅谷」，也榮獲最佳規畫設計類特別獎，成為連續3年獲獎的企業單位之一。

「國家卓越建築獎」有建築界奧斯卡獎美譽，獲獎者將具有資格獲推薦參加「全球卓越建設獎」，代表台灣爭取世界榮譽。台中市府從2020年奪下10項卓越建築獎、去年一舉囊括17個獎項，今年在創佳績，包括建設局、交通局、水利局、文化局等單位共奪下26個獎項。

值得一提的是，連續3年獲獎的包括有總太地產及元鈞建設、晨禎營造、戴育澤建築師事務所等台中企業，展現產官攜手打造宜居城市的企圖心；另僅3人得獎的「2022國土建設特別貢獻獎」，其中1人就是來自台中、投入多個社宅設計的建築師戴育澤。

此外，曾在2020年、2021年分別以拾光、織築、2020等作品獲最佳規畫設計類金質獎、最佳環境文化類金質獎的總太地產，今年再以建築作品「心之所向」、榮獲2022國家卓越建築獎最佳規畫設計類特別獎。

代表領獎的總太地產董事長翁毓羚說，「心之所向」的主要規畫以服務首購、換屋者為主，為整合自然與社會價值的集合式住宅案，利用萬坪基地創造居民共享、共好、共學、共榮的「心」社區；原以為沒有超高營造預算興建的奢豪建築很難拿獎，最後能獲得認同，也驗證堅持開發理想、社會價值的方向終能獲得認同。