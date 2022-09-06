四川省甘孜州瀘定縣昨天（5日）發生芮氏地震規模6.8地震。據中新網報導，5日深夜，四川省應急管理廳和甘孜州抗震救災指揮部辦公室表示，截至5日20時30分，瀘定地震已造成46人死亡，另有16人失聯，避險轉移安置5萬餘人。

昨天12時52分，四川甘孜州瀘定縣（北緯29.59度，東經102.08度）發生芮氏地震規模6.8地震，地震深度16公里。截至5日20時30分，此次地震已造成46人死亡(甘孜州29人、雅安市17人)、16人失聯。其中，甘孜州通報地震已造成重傷64人、輕傷82人。目前，甘孜州、雅安市共臨時避險轉移安置5萬餘人。

★大渡河一級支流灣東河震後斷流 甘孜、雅安緊急轉移下游群眾

據《成都商報》報導，甘孜州水利局9月5日19時15分報告，大渡河一級支流灣東河（河長26.98公里，流域面積166.08平方公里，河口多年平均流量每秒5.56立方公尺，總落差3232米）斷流。因斷流原因不明，按照「三個避讓」、「三個緊急撤離」的剛性要求，緊急通知甘孜、雅安提前轉移下游受威脅區域群眾，在確保安全的情況下派出專業技術隊伍查明斷流原因，同步加強對地震影響範圍內的河流監測預警。

★四川迅速啟動一級地震應急響應

地震發生後，四川省委省政府迅速啟動一級地震應急響應，組織各成員單位集結力量資源投入抗震救災，解放軍和武警部隊、消防救援、森林消防、應急等救援力量第一時間趕到災區開展搶險救援，成立四川省人民政府分管副省長任指揮長的省市(州)縣前線聯合指揮部，統籌指揮抗震救災工作。

★道路、電信、電力災損統計

經初步排查，在道路方面，G318、G108、S217線公路受損阻斷，正在抓緊搶通。震區附近農村公路受損嚴重。G351、S432、S434線等國省幹線公路暢通。

通信方面，此次地震累計造成289個基地台斷網，累計光纜受損55公里，通信中斷業務影響人數3.5萬戶，已搶通恢復基地台7個，沒有通信全受阻礙的鄉鎮。

電力方面，本次地震造成部分500千伏、220千伏、110千伏、30千伏、10千伏線路跳閘和110千伏、35千伏變電站受損停運，43158戶用戶停電。目前，部分線路、變電站已恢復。房屋倒損和其他行業受損情況正在進一步排查統計中。山體滑坡正在進一步摸排統計中。

★各方展開救援

地震發生後，各救援力量迅速開展人員搜救安置。全省680個高速公路收費站開啓應急通道708條，雅康高速瀘定收費站和雅西高速石棉站已全部開啓應急專用通道。截至9月5日18時，累計出動解放軍和武警部隊、消防救援、森林消防、安能集團、安全生產、通信電力、醫療救援等各類救援力量6500逾人，調集4架直升機、2架無人機前往災區開展空中救援及災情偵查工作。

★震區21922戶已恢復供電

中新網報導，截至今天（6日）6時，地震共造成500千伏石棉變電站3台主變漏油，5座110千伏變電站、4座35千伏變電站停運，1條500千伏線路、5條110千伏線路跳閘，9條35千伏線路停運、46條10千伏線路停運，43158戶用戶用電受到影響。

大陸國家電網四川省電力公司表示，國網四川電力已先後投入電力搶修人員1535人、搶修車輛401台、應急發電車12台、應急發電機182台、應急照明燈103套、充電方艙6台等，為前線指揮部、集中安置點提供供電保障，全力開展搶修復電工作。截至6日6時，已恢復2座110千伏變電站、2座35千伏變電站，1條500千伏線路、3條110千伏線路、2條35千伏線路、27條10千伏線路。

目前，5個抗震救災前線指揮部、8個集中安置點均已接入臨時供電。震區已有2萬1922戶用戶恢復了供電。

★緊急調配救災物資

在前期向甘孜州前置救災物資5.1萬件基礎上，再次申請調配中央、省級救災帳篷3400頂、棉被12000床、折疊床12000張支援災區，大陸應急部、財政部緊急預撥抗震救災資金5000萬元人民幣，四川省財政緊急向甘孜州專調資金5000萬元人民幣。

★救援力量已能滿足需要 災區道路實行交通管制

據瀘定地震抗震救災省市（州）縣前線聯合指揮部消息，為確保搶險救援工作順利進行，根據《中華人民共和國道路交通安全法》第40條之規定，決定對G4218雅葉高速雅康段等通往地震災區相關道路實行交通管制。管制時間從今天（9月6日）6時起，結束時間另行通告。

目前，地震災區搶險救援力量已能滿足需要，民間搶險救援車輛及人力請勿前往震區。各類應急搶險、醫療衛生、應急物資運輸、建築鑒定等車輛憑指揮部發放的通行證進入震區。通行證由各單位向雅安市、甘孜州應急管理局申領。所有車輛必須服從現場交警指揮，違者按照相關法律法規處理。

★四川雅安發佈公告：瀘定地震雅安災區面向社會接收救災捐贈

據北青網報導，四川甘孜州瀘定縣發生地震，四川雅安市石棉縣等地災情嚴重，雅安全市抗震救災工作已全面展開。為推動救災工作深入開展，決定面向全社會接收救災捐助，現就有關事項公告如下：

一、資金接收

人民幣賬戶名：雅安市慈善總會，開戶銀行：中國建設銀行雅安市分行，賬號：51001778605051502428。

人民幣賬戶名：雅安市紅十字會，開戶銀行：中國建設銀行雅安市分行，賬號：51001778605050884384。

捐款時請備注：「9·5」瀘定地震(雅安災區)災害救災捐贈資金。

二、物資接收

物資分別由雅安市慈善總會、雅安市紅十字會、雅安市群團組織社會服務中心負責接收。

三、捐贈聯繫電話

雅安市慈善總會：0835-2226804

雅安市紅十字會：0835-2310999

雅安市群團組織社會服務中心：0835-5899801

★四川瀘定地震已記錄到規模3.0及以上餘震10次

據中國地震台網速報官方微博消息，截至9月6日7時0分，共記錄到地震規模3.0及以上餘震10次，其中規模6.0-6.9地震0次，5.0-5.9地震0次，4.0-4.9地震1次，3.0-3.9地震9次，目前最大餘震規模4.2。

★震後天氣預報：四川甘孜瀘定縣未來三天多陣雨天氣

據大陸氣象部門預計，四川瀘定縣今後3天都有降雨出現，8日雨勢還將增強，下起中雨。氣象部門提醒，需防範降雨天氣對交通、救援和應急處置工作的不利影響，此外，地震後地質條件脆弱，需加強防範可能發生的滑坡、泥石流、崩塌等災害。