美股昨夜休市，亞股昨經過一日休憩，今早多數回神，美股期指也悉數走高。台股今早股匯雙雙揚升，權值大軍持續挺進，盤初台積電(2330)、聯電(2303)、長榮(2603)、宏達電(2498)、瑞昱(2379)等攜手於高檔坐鎮，揚明光(3504)、創意(3443)衝鋒，整體電子股資金占比超過6成，加上金傳續強助攻，拉抬指數衝高至14789.31點，叩關5日線，惟生醫族群漲多回檔，中小型股也持續回落，大盤漲勢受阻，櫃買指數更由紅翻黑。

分析師指出，美股休息一日，短暫的空窗期，台股今日衝高後，漲幅開始收斂，資金輪動速度很快，漲多的生技族群開始休息，跌多的族群開始反彈。短線台股仍難脫盤整格局，後續走勢還得看美股的臉色，美國13日將公布8月消費者物價指數，接著21日聯準會召開利率會議，都需要特別留意。

盤面上，台積電開高，多空在490處展開攻防；揚明光(3504)力守5日線，漲幅突破8%；先進光(3362)新廠量產可望爭取更多蘋果訂單，股價漲幅逾6%；指揮中心說9月12日開放邊境，歐美等66國觀光客入境免簽，觀光股樂翻天，山富(2743)漲幅逼近8%，富野(2736)、鳳凰(5706)、海彎(3252)等漲幅在5~6%不等；航空雙雄的華航(2610)及長榮航(2618)漲幅在2~3%不等；投資有所著墨，國泰金(2882)、富邦金(2881)漲幅都在1%左右；生技族群漲多有壓，個股紛紛陷入整理，美時、北極星、健喬、台康生、醣聯等全數翻黑。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，Fed鷹派言論持續影響市場，美股走弱，台股連帶修正，在能源、食品及供應鏈物流未獲得顯著改善前，通膨水位未來一年內，可能持續在高檔， Fed不再以經濟預測做出前瞻指引，現階段雖然稍有放緩升息步調，但仍以經濟及市場數據的實際情況，做為貨幣政策調整依據，目的為使勞動市場與民生消費走軟，來控制通膨，這段過程將帶來一些痛苦。

張圭慧表示，Fed以提高基準利率的方法，壓制民生對於服務與財貨的消費，並提高企業營運成本以降低勞動薪資水準，從近期的經濟數據看出，似乎有些許成效，但最主要驅動通膨的能源與食品議題，在現階段尚未看到顯著的改善下，由民生端與企業端著手控管，長期效果可能有限，卻也是Fed當前可使用執行策略中，可行性較高的方案，儘管預期通膨有改善空間，但要回到2%目標值仍有一段距離，台股短期內受到消息面影響震盪整理，惟基本面表現穩健，科技產業長期獲得政策支持，如：電動車、綠能及市值進階型風格投資型產品。