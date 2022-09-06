烏克蘭駭客假造正妹社群帳戶，騙俄軍交談，讓他們暴露自己所在位置，幾天後，炸彈就送上門了。
據《金融時報》（Financial Times）和《商業內幕》（Business Insider）網5日報導，烏克蘭駭客說，這些俄軍紛紛寄上自己的照片，而他們取得定位資訊後，就交給軍方。
來自烏東大城哈爾科夫（Kharkiv）的30歲資訊科技專家柯尼什（Nikita Knysh）說，當俄軍2月侵略烏克蘭起，他就打定主意，要利用駭客技術來幫自己的國家。同時他還招募了其他駭客，成立名為「駭你媽」（Hackyourmom）的組織，如今靠來自全烏克蘭的30名駭客執行任務。
柯尼什說，他們8月在Telegram等不同的社群媒體平台上，假造烏克蘭正妹帳戶，騙了烏克蘭東南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）的俄軍。他們先和這些俄軍交談，以了解對方，最後說服俄軍，上傳在前線的照片。
柯尼什直言，這些俄軍滿腦子都是性，於是寄了一堆照片給「正妹」，以證明他們是貨真價實的戰士。一旦俄軍寄出照片，烏克蘭駭客就能辨識他們在梅利托波爾附近軍事基地的位置，再將相關資訊傳給軍方。而幾天後，這座俄羅斯軍事基地就被炸了。
1名「駭你媽」成員說，他聽到消息後，腦海中隨即浮現的就是：「我很有戰力，我可以幫助自己的國家。」而他想要一而再，再而三，找到更多俄羅斯軍事基地。
文章來源：Ukrainian hackers created fake profiles of attractive women to trick Russian soldiers into sharing their location, report says. Days later, the base was blown up.
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