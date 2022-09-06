烏克蘭部隊反擊俄軍

烏克蘭駭客假造正妹社群帳戶，騙俄軍交談，讓他們暴露自己所在位置，幾天後，炸彈就送上門了。

據《金融時報》（Financial Times）和《商業內幕》（Business Insider）網5日報導，烏克蘭駭客說，這些俄軍紛紛寄上自己的照片，而他們取得定位資訊後，就交給軍方。

來自烏東大城哈爾科夫（Kharkiv）的30歲資訊科技專家柯尼什（Nikita Knysh）說，當俄軍2月侵略烏克蘭起，他就打定主意，要利用駭客技術來幫自己的國家。同時他還招募了其他駭客，成立名為「駭你媽」（Hackyourmom）的組織，如今靠來自全烏克蘭的30名駭客執行任務。

柯尼什說，他們8月在Telegram等不同的社群媒體平台上，假造烏克蘭正妹帳戶，騙了烏克蘭東南部城鎮梅利托波爾（Melitopol）的俄軍。他們先和這些俄軍交談，以了解對方，最後說服俄軍，上傳在前線的照片。

柯尼什直言，這些俄軍滿腦子都是性，於是寄了一堆照片給「正妹」，以證明他們是貨真價實的戰士。一旦俄軍寄出照片，烏克蘭駭客就能辨識他們在梅利托波爾附近軍事基地的位置，再將相關資訊傳給軍方。而幾天後，這座俄羅斯軍事基地就被炸了。

Ukrainian hackers from the Hackyourmom group established the coordinates of Russian military base near the Melitopol with the help of women.Odesa OVA, Serhiy Bratchuk, said that hackers created fake accounts of attractive women and extorted data from the occupiers.#Ukrainenews 🇺🇦 pic.twitter.com/MBukINeyj4 — StandwithUkraine (@UkrainePicture) September 5, 2022

1名「駭你媽」成員說，他聽到消息後，腦海中隨即浮現的就是：「我很有戰力，我可以幫助自己的國家。」而他想要一而再，再而三，找到更多俄羅斯軍事基地。