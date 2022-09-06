台股加權指數6日開高在14,705.16點，權王台積電（2330）開在488.5元，上游半導體股票包括聯電（2303）、聯發科（2454）、創意（3443）紛紛開高，散裝航運股也因業績報喜，而齊步往上，光學鏡頭及PCB族群亦反彈向上，帶動台股早盤指數漲幅擴大，上漲逾120點。

美國股市9月5日因勞工節假期休市一天。道瓊工業平均指數9月2日終場下跌1.07％（337.98點）、收31,318.44點。

那斯達克指數下跌1.31％（154.26點）、收11,630.86點。費城半導體指數下跌1.02％（26.68點）、收2,599.26點。

元富投顧指出，觀察盤勢，從技術面來看，台股季線是關鍵，惟量是問，隨勢應對。再從籌碼面來看，外資買買賣賣，投信汰弱留強，實戶單兵鎖碼。

元富投顧指出，9月份聯準會（Fed）升息3碼的預期，由75％降至57％，升息2碼的預期則由25％升至43％，市場預期升息2碼是59％，3碼是41％。

接下來就看9月13日美國公布8月份通貨膨脹率數字，此數據對9月22日美國Fed究竟升2碼或3碼具決定性影響。

一般預測，8月份CPI會再比7月份緩降一些，若9月份Fed升息2碼，美股應該不會破底，台股也不會跌破14,000，9月～10月可能就是在區間築底，類股輪漲而已，指數區間14,500～15,200點，建議利用震盪汰弱換強。