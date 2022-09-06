大陸最大淡水湖鄱陽湖已進入極枯水期。江西省水利廳官網引述該省水文監測中心消息稱，8月以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降。

資料顯示，9月6日8時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.99公尺，鄱陽湖提前進入極枯水期（8公尺以下），為1951年有紀錄以來歷史同期最低水位。

澎湃新聞報導，繼8月6日、8月19日最早進入枯水期（12公尺以下）、低枯水期（10公尺以下）後，鄱陽湖再次刷新進入極枯水期最早紀錄，較最早出現年分（2019年11月30日）提前85天，較有紀錄以來平均出現時間提前115天。

報導指出，僅31天從12公尺退至8公尺，史上罕見。鄱陽湖日均退幅0.13公尺，日最大退幅0.33公尺，2022年為有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年分。

江西省水文監測中心表示，江西省未來一周仍以高溫少雨天氣為主，加上長江流域來水偏少，鄱陽湖水位仍將持續走低。

江西省九江市氣象部門預計，九江市9月平均雨量較往年同期偏少，預計乾旱仍將持續。