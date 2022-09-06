國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究計畫，被指複製NCC報告，昨日強調不是抄襲，引用完全符合著作權法，對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬6日直言，不是複製貼上拿到5736萬就合理，而是被使用人是否知道，合理不是在他嘴裡講。

鄭運鵬表示，張善政如果開始講合理引用，就表示裡面有大量他自己知的複製貼上內容，這是他自己承認的百疏一漏的一部分，不是複製貼上拿到5736萬就合理，而是被使用人是否知道，有無把出處跟複製貼上、抄襲別人的內容，讓評審委員知道，合理不是在他嘴裡講。

鄭運鵬指出，張善政是當時計畫主持人，也是利害關係人，一定講自己合理，但怎麼質疑別人，就該怎麼反省自己，要用相同標準，把5736萬研究報告全攤開來比較，哪些地方從哪裡引用，有無註明出處，這應對國人、市民、媒體說明。

鄭運鵬強調，很遺憾他都用形容詞，採一個高姿態，好像別人都是無的放矢，用這樣態度面對國人納稅錢5736萬的研究案，這是不對的，也影響到宏碁公司的名譽，檢討桃園市政毫無根據，反省自己的事情毫無誠意，這是他參選以來的態度，這對桃園市民很不公平。