烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）屢次呼籲，將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism）。

俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來多次轟炸學校、醫院等民間設施，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）屢次呼籲將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism），甚至近日接受美國媒體專訪時重申，希望美國將俄羅斯認定為支持恐怖主義國家。不過美國總統拜登昨（5）日被記者問到俄羅斯應否被列為支持恐怖主義國家時，他僅回了一個「不」字，接著露出微笑。

俄羅斯入侵烏克蘭後多次轟炸醫院、學校、人潮擁擠的商場、火車站等，俄軍撤退後也在基輔郊區小鎮布查（Bucha）發現大批居民遺體，烏克蘭總統澤倫斯基多次呼籲各國將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」，例如4月美國官員證實，澤倫斯基在與拜登通話時，要求美國認定俄羅斯為支持恐怖主義國家，6月底、7月底，烏克蘭購物中心及監獄出現大規模傷亡時，澤倫斯基也重申應將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。

烏克蘭總統澤倫斯基近日接受美國廣播公司（ABC）「今夜世界新聞」（World News Tonight）節目主持人穆爾（David Muir）專訪時表示，俄羅斯總統普丁應該為戰爭罪被起訴。

近日美國廣播公司（ABC）「今夜世界新聞」（World News Tonight）節目主持人穆爾（David Muir）前往基輔採訪澤倫斯基時，澤倫斯基再度強調希望美國認定莫斯科為支持恐怖主義國家。

澤倫斯基在專訪中多次以「恐怖份子」代稱俄羅斯，「與恐怖份子對話是有問題的，你不能與恐怖份子談任何事，在他們對我們的人民、平民所做的事後，世界上的多數國家都理解我們在應對一個恐怖主義國家。」

「在我們發現強暴、虐刑、謀殺、大批遺體後，這不是戰爭，這純然是明確的恐怖主義...，所以我們不能和恐怖份子有任何妥協，我們不能和恐怖份子有任何對話。」

路透社報導，拜登昨日在白宮被記者問及俄羅斯是否應該被列為「支持恐怖主義國家」時，他回了一個「不」（No）字，華府記者勞福格魯（Alex Raufoglu）發布推文描述，拜登回應完後露出微笑。

美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）及民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）7月訪問基輔時表示，提案將俄羅斯列入「支持恐怖主義國家」，當時俄羅斯外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiev）警告，如果參議院通過提案，恐代表華府跨越不歸路，俄美外交關係將面臨最嚴重的損害，包括降級外交關係、甚至斷交。

文章來源：Exclusive: Zelenskyy to Muir on dialogue with Russia: 'We cannot have any compromises with terrorists'
文章來源：Zelenskyy wants US to designate Russia a state sponsor of terrorism
文章來源：Russia should not be branded terrorism sponsor, Biden says
文章來源：Diplomat says Russia warned US of ‘points of no return’ in bilateral relations
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