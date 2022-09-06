日前，以「母親河 中國夢」為主題的魯臺經貿合作暨兩岸賦能黃河流域生態保護和高質量發展論壇在山東省濰坊市舉行。兩岸產業界、工商界人士等共聚鳶都之城，廣泛交流、洽談合作。論壇採取線上線下相結合方式，除濰坊主會場外，在山東其他15個地市設立分會場。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，山東省委副書記、省長周乃翔，國台辦副主任龍明彪，全國臺企聯會長李政宏出席並致辭。山東省副省長範波主持。

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平，山東省委副書記、省長周乃翔，國台辦副主任龍明彪，全國臺企聯會長李政宏出席本次論壇。(圖／朱曉芳攝)

張平在致辭中代表兩岸企業家峰會對論壇的召開表示熱烈祝賀。他表示，黃河流域生態保護和高質量發展是重大國家戰略，為包括山東在內的沿黃省（區）帶來了前所未有的發展機遇。論壇聚焦黃河流域生態保護和高質量發展，邀請台灣各界共同參與、分享黃河戰略重大發展機遇，是推動兩岸共同發展的務實措施，並為魯臺交流合作注入新活力，為兩岸企業在齊魯大地高質量發展開闢新空間。期盼兩岸企業家順應百年變局，堅定發展信心，持續進行兩岸交流合作和發展。

山東省長周乃翔在致辭中代表省委、省政府對各位來賓表示歡迎。他說，今年以 來，山東省有效率的統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情防控形勢持續趨穩向好，經濟運行保持穩中向好、進中提質的良好態勢，為深化魯臺經貿合作創造了有利條件。黃河流域生態保護和高質量發展重大的實施，為雙方深化合作提供了難得機遇。希望與廣大臺商臺企一起，共用建設黃河流域綠色生態大廊道、高質量發展增長等重大機遇，加強在黃河生態保護治理、新舊動能轉換、重點產業、科技創新、鄉村振興、文化旅遊、教育等領域的務實合作，攜手開創魯臺經貿合作的美好明天。

國台辦副主任龍明彪在致辭中說，隨著疫情趨穩，大陸經濟恢復發展態勢日益穩固，仍然是廣大台商臺企投資興業、做大做強的最佳選擇，廣大台商要堅定信心，抓住黃河流域新一輪發展機遇，實現更好發展，在融入新發展格局、參與高質量發展中再創新輝煌。山東是經濟大省、人口大省、文化大省，希望廣大台商臺企持續關注山東、加大投資山東，取得更大發展成就，續寫新的事業篇章。

新黨主席吳成典、兩岸企業家峰會臺灣方面副理事長陳瑞隆通過影片致辭，對山東經濟社會發展給予積極評價，表示期待魯臺攜手開展更深層次、更寬領域的合作。李政宏在致辭中說，全國臺企聯將加強與山東各方面的聯繫與合作，引領廣大台商臺企積極助力黃河重大國家戰略，努力參與山東高質量發展，為促進兩岸經濟社會融合發展作出新的貢獻。

論壇上，14個專案進行了現場簽約，總投資額198億元。沿黃九省（區）台辦發佈《深化兩岸合作賦能黃河流域生態保護和高質量發展的共同倡議》。