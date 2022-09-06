楊丞琳2019年與李榮浩結婚，最近她上大陸節目《還有詩和遠方》，透露自己是廣東人，又表示過去在台灣沒吃到什麼海鮮，引來大批網友嘲諷評論。對此，名作家苦苓今(6日)稍早在臉書逆風表示，希望大家先去看完楊丞琳在節目中的完整發言再說話，「言談中並沒有否定台灣的意思」。

楊丞琳最近上節目《還有詩和遠方》，跟來賓吃海鮮的時候被問到住在台灣「怎麼沒吃過（豆腐魚）？」旁人替她回應台灣沒有豆腐魚，她表示：「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，其他來賓則幫她補充楊丞琳剛出道時曾幫家裡還債，曾度過一段苦日子。

楊丞琳稍早關閉臉書留言。（圖／翻攝自楊丞琳Rainie Yang臉書）

見此，不少台灣網友都發文諷刺和楊丞琳似乎活在「平行時空」，而楊丞琳稍早已經火速關掉臉書、IG留言，想以此平息戰火。作家苦苓則逆風發文要求大家理性，替楊丞琳緩頰說：「請大家不要冤枉楊丞琳！楊丞琳是說她小時候家境不好、要吃到海鮮很困難，並不是說台灣人都很難吃到海鮮、吃海鮮很奢侈。」

苦苓發文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

苦苓更說，楊丞琳有指自己出生台北，祖籍廣東所以是廣東人，先生李榮浩是安徽人，沒有要否定台灣，希望大家看完完整影片再說話，「記者斷章取義的文字報導才是居心叵測啊」，接著轉發了楊丞琳上節目的完整片段。網友仍兩極回應說：「其實我覺得她說她小時候家境不好所以覺得吃海鮮覺得很奢侈是沒什麼問題，但加了『在台灣』⋯我就真的覺得不妥，也不是玻璃心的問題」、「現場的說法 VS 事後的解釋 差很多！！」、「說吃海鮮是奢侈的在那裡，啊是哪裡」、「不因人而廢言。您這段話說得中肯。該給讚就給讚」，也有網友幫楊丞琳的句字加了「2字」意思就差很多，「其實吃海鮮是奢侈的在那（時候），更能表達語意。」