超級強颱軒嵐諾，在6日凌晨進入韓國南邊城市巨濟(Geoje)之後，造成部分地區發生土石流，並繼續前進，已進入現代集團大本營蔚山(Ulsan)附近水域。目前傳出的災情有1人失蹤，以及部分產業零星受損的消息。

韓國氣象局6日指出，軒嵐諾於當地時間凌晨4點50分登陸。韓國南部的濟州島，以及東南沿海主要工業城蔚山等地首當其衝。因為軒嵐諾的暴風半徑高達400公里，比從首爾到釜山的直線距離約320公里還要大，故韓國大部分地區都會感受到強風暴雨的威力。

為了避開這個強颱，韓國南部海岸線地區約有3,500人已被疏散，2萬人家停電。同時，韓國大煉鋼廠浦項鋼鐵也表示，自己在浦項的兩家鋼鐵廠發生火災，正在檢視與評估受損狀況。

根據韓聯社6日報導，浦項鋼鐵在當日早上當地時間7點半，廠房傳出火災意外，且起火點似乎不只一處。附近居民表示，這個煉鋼廠傳出巨大聲響以及有濃厚黑煙。浦項鋼鐵說，避免這個強颱造成更多傷害，產線6日會先停工5小時左右。

韓國政府指出，不敢大意將時時刻刻保持警覺，以保護人民生命與安全為主。同時，韓國財政部也說，目前當地物價居高不下，這場大風雨可能會影響到當地通膨後市發展。