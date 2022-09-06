號稱台灣民眾最懷念的日本首相安倍，在台灣缺疫苗卻又面對疫情的時候，一席「台灣有事就是日本有事」的談話，讓台灣政界和主流民意在面對疫情威脅時格外受用和窩心。前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳(沖)今指出，安倍在執政期間於國會推動公司治理，雖然面對業界阻力，但最後仍然採軟硬兼施，剛柔並濟，國會修法，行政指導等措施，取得相當成就。反觀國內政治人物，如能在提升公司治理方面，略盡綿薄，(例如，舉手之勞的公股事業治理)那就功德無量了!

陳(沖)專文如下：

安倍遇刺，台灣為是否降半旗，吵成一團；日本為是否舉行國葬，也爭執不休。本基金會論事，向以財經為中心，避談不熟悉的政治議題，本文自不例外。

2012年底，安倍是第二次出任日本首相，為洗刷第一次被評為執政無能，上任後就賣力演出。2013/2/22到美國智庫CSIS演講，劈頭就是Japan is back，展示奮發雄心，隔年初在Davos世界經濟論壇，發表Japan’s New Dawn(總理府中文譯稿是「新的日本展望與新的理想」，氣勢稍差)，勾畫日本經濟藍圖，從籌辦奧運、電力能源、醫療產業，談到區域經濟整合、稅制改革，從此安倍經濟學一詞不脛而走，當時我已離開公職，注意力投注在媒體鮮少報導的一段—公司治理。兩個月後(2014/5)我在報紙專欄曾有一篇「安倍的第四支箭」，指出安倍想在國會推動公司治理，是高難度工作，因為業界阻力不小，尤其自民黨主要金主「經濟團體連合會」(簡稱經團連)，私下都在串連反對。

2015年底，日本學界整理一年多來安倍公司治理的三項成就，所採方法是軟硬兼施，剛柔並濟，有國會修法，也有行政指導，令人印象深刻。首先，Davos會議後，日本即在內閣會議上決定引進日本版的Stewardship Code，2014/2/26由金融廳公布股東責任守則，主要要求機構投資人(專業投資人)，積極參與股東會決策，揭露投票情況，以自發自律方式，認真參與公司治理，劍及履及的速度，令人耳目一新，事實上，機構投資人也紛紛響應。其二，2015/3/5由東京證交所發布公司治理規範，主要參考OECD範本，最有趣的是，要求Crossholding(交互持股)股東，說明持股目的與理由，對許多用交叉持股鞏固經營權的公司，產生警惕，壓力不小。第三，2015/5/1在國會修正公司法，配合東京證交所增設兩位外部董事(日本稱社外取締役，即獨立董事)的內規，在公司法明定外部董事的條件，這對許多大型會社，相當震撼(尤其是規定外部董事必須過去十年內不得在公司內執行職務)。

從公司治理的推動，可以看出安倍的手腕細膩又高明，而且願意將資源及精力用在公司治理，表示此人還是相當有理想。安倍遇刺後，各方評價，有譽有毀，前些日子，遇到幾位外務老兵，聽聞一些事蹟，覺得安倍還是粗細兼備，考慮周全。2011及2012安倍曾兩度訪台，雖僅是眾議員，但畢竟是前首相身分，據說他下機原擬即拜訪李前總統，外交人員覺得不妥，安倍遂提出先至忠烈祠(規格不下日本靖國神社)祭拜，再進行其他拜會；某日白天行程結束，晚間有政黨人士邀敘，安倍對外交部接待人員表示，其需休息，然後自行搭乘計程車前往，事後有人責怪外交人員失禮，其實在此情況，續攤如有東主，理應自行派車接送。不過這些小事可以看出，安倍心思細膩，無怪能推動前人不易推動的公司治理。

公司治理對政治人物，不是大事，但對個別公司、甚至對整體資本市場，尤其在ESG時代，則是大事。國內政治人物，如能在提升公司治理方面，略盡綿薄，(例如，舉手之勞的公股事業治理)那就功德無量了!