當地時間9月5日，英國迎來史上第三位女性首相特拉斯。她將接任強森，成為英國6年來的第4位首相。今年是中英建交50週年，特拉斯接任首相之位後，會如何調整英國的對華戰略？中英關係的未來會走向何方？中國人民大學歐盟研究中心主任、歐盟「讓·莫內」講席教授王義桅5日接受《新京報》專訪時指出，英國有務實主義傳統，中英應努力尋求合作空間。

未來一段時期中英關係可能會面臨較大困境

特拉斯曾擔任強森政府的外交大臣，她出任首相後會將外交作為其執政重點嗎？在對華政策方面，她會採取哪些行動？王義桅表示，特拉斯面臨著一個危機重重的英國：通膨率飆升、生活成本危機和能源危機不斷惡化，這些問題一時之間可能難以解決。也因此，她會努力在外交領域尋求突破，這也是她的優勢所在。

王義桅表示，在對外領域，目前特拉斯迫切需要處理的是和歐盟關於北愛爾蘭的爭端，以及俄烏戰爭帶來的影響。與此同時，對華戰略也會是她的一個重點。

王義桅認為，對於特拉斯而言，她剛上台時領導力會相對弱勢，因此會更強調意識形態安全、國家安全等議題，以鞏固黨內、國內對她的支持。因此，未來一段時期內，中英關係可能會面臨比較大的困境，甚至有可能會持續惡化。特拉斯可能會渲染中國的「威脅」和挑戰，積極在新疆、香港、台海等議題上發聲，從而導致中英關係陷入緊張。

王義桅樂觀預期，長遠來看，中英關係可能會經歷一段長時間的磨合和鬥爭。最終，英國的務實派會努力尋找和中國互利共贏的機會，平衡好意識形態安全和對華務實合作的尺度，找到一條脫歐之後的對華獨立道路。

此外，中國在英國的對外戰略中處於什麼地位？英國的對華戰略會受到哪些因素的影響？王義桅表示：英國近些年一直在探索它的全球「新身份」到底是什麼。二戰後，英國曾提出「三環外交」的戰略，希望通過英國與美國、英國與英聯邦、英國與歐盟這三個環節維護英國的傳統利益和大國地位。

王義桅指出，但是，英聯邦一直比較雞肋，不管是經濟上還是政治上都難以對英國有所助力；英國又脫離了歐盟，目前雙方在北愛爾蘭問題上存在難解的爭端。它如今還能倚賴的，主要就是和美國的「特殊關係」。而在中美關係持續走低的背景下，英國的外交敘事不可避免也會越來越強調意識形態和國家安全，強調西方的價值觀和以西方為主導的國際秩序，強調和美國的配合。

王義桅指出，因此，隨著中國的快速全方位崛起，英國對華戰略越來越強調競爭、挑戰、威脅。與此同時，英國未來可能會更重視印太戰略，強化AUKUS（美國、英國、澳洲三邊安保聯盟協定）等的作用。可以看到，英國近幾年越來越重視印度，試圖將其打造為「世界工廠」，以取代中國的地位。

王義桅認為，不過，英國政府的對華政策也會受到美國對華政策的影響。美國中期選舉之後，拜登政府的對華政策可能會作出調整，屆時英國可能也會調整其對華政策。

中英兩國在許多領域都有巨大的合作空間

今年適逢中英正式建立大使級外交關係50年。回顧過去半個世紀，中英關係的發展呈現出什麼特點？兩國還能回到此前的「黃金時代」嗎？

王義桅表示，英國是一個崇尚實用主義的國家，其對華政策也會根據國內經濟社會發展狀況有所調整。過去半個世紀，中英關係曾有過很多突破：它在西方大國中第一個承認新中國，第一個申請加入亞投行，第一個任命「一帶一路」特使……中國在歐洲也率先與英國建立了全面戰略夥伴關係。

王義桅指出，到卡梅倫政府時期，中英關係進入「黃金時代」。當時，英國強調自由貿易、金融開放，抓住中國金融服務業開放、人民幣國際化等機遇，積極推動兩國合作。中國當時對英國的投資甚至超過中國對德法義三國的投資總和。

王義桅觀察，但近些年來，隨著中國的崛起，英國認為從中國獲得的紅利並不多，因此更多地強調和中國的競爭關係以及中國帶來的「威脅」。在英國看來，中國的崛起動搖了英國作為工業化起源、標準制定者、國際規則制定者的主導地位，因此英國對中國的態度越來越負面，並以國家安全為由阻撓了許多項目的開展。

王義桅表示，新冠疫情的暴發也影響到了兩國關係的發展。新冠疫情導致全球化的邏輯發生了變化，各國更強調全球供應鏈的韌性、安全、可控，這某種程度上改變了上世紀80年代貿易自由化、金融自由化的全球化邏輯。對於英國也是如此，它改變了對全球化和外部市場的看法，也改變了對中國的看法，將中國視為全面的競爭者。

王義桅認為，在當前的國際環境下，中英包括中西關係很難回到所謂的「黃金時代」，因為全球格局在改變、全球化的鐵邏輯也發生了變化。我們也不期待中英關係回到所謂「黃金時代」，但希望中英之間能夠繼續開展合作，從而對中西關係、中美關係產生一定的影響。

雖然認為中英很難回到所謂的「黃金時代」，中國和英國未來可以在哪些領域開展合作？中英雙方應如何推動兩國關係積極發展？王義桅表示，由於政治意識形態的不信任，中英之間的合作受到很大的影響。但我們應該看到，從經濟角度來說，中英之間存在很大的互補空間，兩國在許多領域都有著巨大的合作空間。

王義桅呼籲，中英雙方應盡量排除政治意識形態領域的干擾，在一些領域開展務實合作。這種合作不一定是全方位和非常長遠的，但是是務實有效的。譬如在教育、醫療、保險、金融服務以及氣候變化等領域，中英之間都可以開展合作。

王義桅指出，事實上，雖然兩國關係面臨許多挑戰，但英國顯然難以捨棄中國巨大的市場。中國有14億人口、10億網友、4億中等以上收入群體、1.6億戶市場主體，這些都是印度無法取代的。因此英國的對華政策需要朝著更加務實的方向前進。

王義桅認為，而對於中方而言，英國在軟實力標準方面非常強大，應積極推動在「一帶一路」項目建設、第三方市場等方面開展合作交流。此外，英國是工業文明的發源地，也是海洋大國，在這些領域英國對於中國都具有借鑒意義。

王義桅呼籲，在當前的國際環境下，中國需要更重視對英關係，因為中美關係短期內難以改善，而歐盟27國要協調一致相當困難。英國有著實用主義的傳統，此前就曾推動中歐投資協定的達成，可見它能夠對歐盟、對美國產生一定的影響。所以，在對英關係上雙方可以更加積極主動一些，努力尋找可以開展合作的空間，繼續讓中英合作發揮其全球示範作用。