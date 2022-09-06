數字科技(5287)旗下591新建案統計今年六都、新竹縣市928檔期推案量約8080.81億，也是自2017年有統計以來最高。591新建案指出，這次928檔期爆量，除了受房價飛漲，帶動總銷金額「通膨」外；上半年因疫情而延推的建案，也抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠。然而，伴隨供給量大增，目前市場上還有央行升息、打炒房政策等隱憂，未來部分地區是否會形成賣壓，值得仔細觀察。

進一步觀察各縣市，今年全台除了桃園量縮，其餘地區均開出紅盤。以台北市為例，2017年同期案量僅有247.3億，今年竟一舉飆升至1400億，兩者足足相差6倍之多！此外，過往關注度相對低調的北投區，在北士科園區議題發酵下，陸續吸引品牌建商進駐，儼然形成北市下個推案潛力熱區。

新北市本次總銷水位直逼2000億，為各縣市最高。新竹縣市在主力地區強勁表現下，總銷年增幅高達2倍，僅次於台南。台中市則在北屯、太平及海線等區挹注下，推案突破千億大關。

這次獨領風騷的台南市，包括東區、安南等擁有重劃腹地的區塊持續有新案醞釀，這次在副都心及平實等地推出的「浩瀚無極」及「松丹達麗」等超大型案加持下，總銷也在710億元以上。高雄在房價翻揚及第二季延推案領軍下，量能同樣翻倍至千億大關。