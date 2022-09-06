星展集團調整對Fed升息和美元的預估。星展集團的首席經濟學家預期，Fed在9月21日進行的聯邦公開市場委員會（FOMC）將第三次升息75個基點至3.25%，並認為聯邦基金利率（FFR）今年將升至4%的高點，而不是之前預估的3.5%，2023年則是全年維持於4%。因此，星展集團也調整美元指數（DXY）預估；現在認為DXY在今年第4季才會見頂，隨著Fed暫停升息，並在美國經濟軟著陸的假設下，2023年DXY將逐漸走弱。

星展集團調整對美元利率預測。2年期公債殖利率2022年底預估值由3.1%調升至3.7%，2023年底預估值由2.9%調升至3.4%。5年期公債殖利率2022年底預估值由2.95%調升至3.55%，2023年底預估值由2.8%調升至3.15%。10年期公債殖利率2022年底預估值由3.0%調升至3.4%，2023年預估值由2.85%調升至3.3%。經濟放緩和Fed暫停升息應該預示著殖利率隨後將走低。

本週，澳洲央行（RBA）、加拿大央行和歐洲央行（ECB）將分別於9月6日、7日和8日進行貨幣政策會議。星展集團預計RBA和ECB均將升息50個基點，加拿大央行則將升息75個基點。ECB的再融資利率為0.50%，距離1至2%的中性利率仍有一段距離。加拿大央行的政策利率將略微限制在3.25%，高於2至3%的中性目標。RBA的現金利率目標為2.35%，接近2.5%的中性利率。

市場將評估RBA是否會在10月放慢升息步伐至25個基點。掌控參議院的綠黨希望RBA在10月25日第二次聯邦預算公告前暫停升息。10月26日開始，澳洲統計局將停止季度通膨報告，改為每月發布。澳幣兌美元可能會貶破7月中旬的低點0.6682，尤其如果主要股市仍然呈現走弱的情況。

星展集團指出，與Fed一樣迫切需要對抗通膨預期失控的三大央行只會緩解來自鷹派Fed支撐美元升值的壓力，而不是否定這樣的情況。儘管貨幣政策分歧的情況正轉變成同步緊縮，但Fed仍被認為是相對較鷹派的央行，經濟和政治包袱也相對較少。例如，9月9日的歐盟能源部長會議討論遏制能源價格飆升的措施，ECB會議可能會黯然失色。歐洲正準備迎接俄羅斯藉由無限期暫停北溪1號供應天然氣的寒冬。歐元兌美元貶破0.99至1.01近兩週的區間。

英國部份，市場普遍預期外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為保守黨黨魁。然而，特拉斯並不受選民和保守黨議員的歡迎。特拉斯將不會有蜜月期，除了解決眼前的能源危機，特拉斯還需要應對生活成本危機帶來的潛在罷工危機。她的減稅和推動對英國央行（BOE）的審查正面臨英國立法者的抵制。9月7日，BOE行長貝利（Andrew Bailey）將在國會財政委員會面前捍衛央行的獨立性。英鎊兌美元正在測試2020年3月的低點1.1412。