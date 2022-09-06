jpp-KY經寶精密（5284）今（6）日將召開法說會，搶在法說會前公布8月營收，原預期歐洲放暑假將中斷營收創新高走勢，然而8月泰國工廠出貨暢旺，且認列模具營收，抵銷歐洲長假效應，激勵jpp-KY上月營收連續第三個月締造新猷，且年增逾8成，jpp-KY預期，第三季、第四季營收登頂已無懸念。

jpp-KY經寶精密公告8月營收，達新台幣1.64億元（1.95億泰銖）再創歷史新高，年增80.15％，累計前八月營收已達11.02億新台幣，年增23.37％，原本8月歐洲放暑假只有1個禮拜的工時，法國子公司的營收僅剩25％，但合併營收仍靠著泰國工廠的暢旺及專案模具收入得以再次突破，由現在訂單滿載的情況來看，今年第四季至明年的營收成長可望再上一層台階。

經寶精密日前公告第二季財報，繳出亮眼的成績單，上半年累計EPS 2.33元，為近五年來同期最佳，平均毛利率達34.45％，隨後公告的8月營收更再次突破歷史新紀錄，達新台幣1.64億元，主要受惠於伺服器的持續暢旺、泰國數位飲料機熱賣以及第二季以來航太產業的復甦，如今產能仍陸續調整當中，數位飲料機為因應客戶市場需求，從每日生產25台拉到目前30～35台，預計第四季將提升到每日40台以上的生產目標。

航太產品除了原本的駕駛艙航電機構件回溫，也接到客戶客機改貨機的結構零組件需求，目前正在努力達成客戶目標，通過標準的話明年將可帶來三千多個新料號，公司積極擴建的自動沖壓及自動組裝產線也在進行最後調整，將有機會於第四季因應伺服器客戶新產品開始投產，為第四季的成長動能做好準備。