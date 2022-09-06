前立委鄭寶清決定參選，並以民進黨創黨精神為主軸。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，對鄭寶清給予尊重，不過鄭寶清現在行為跟決定，大家會檢驗像不像民進黨。且鄭寶清講的民進黨從頭到尾不對，民眾那把尺會判斷。

提到鄭寶清，鄭運鵬說，給予尊重，鄭寶清有他的背景，鄭寶清稱代表民進黨創黨精神，但民進黨黨章沒變大家也是因為這樣才加入。鄭寶清現在行為跟決定，大家會檢驗像不像民進黨，鄭運鵬說，鄭寶清如果登記參選，就應該接受政黨的決定。對於鄭寶清稱創黨精神，鄭運鵬則說，政黨這麼多元，一個人沒辦法代表全部，包含蔡總統都沒辦法代表民進黨的過去、現在、未來。而鄭寶清做這個決定，講的民進黨從頭到尾不對，民眾那把尺會決定。

對於鄭寶清參選影響，鄭運鵬說，不容易評估，畢竟每次選舉都不一樣，每個人實力背景也不一樣。他也說，觀察20年來，不管輔選或自己選，施政滿意度是前提，選舉影響中，大家還是決定會誰做的好。如桃園基本盤有3個，包含蔡總統滿意度、鄭文燦政績滿意度、鄭文燦魅力。他也說，滿意度不太會轉嫁給別人，但是會有折扣，如鄭文燦滿意度8成，不可能8成轉嫁給他。鄭運鵬分析，民進黨在桃園基本盤30％，加到35％總是有。且鄭文燦做很好，民眾也不敢走航空城炒地皮等回頭路。

鄭運鵬又說，鄭文燦很勤奮外，又特別厲害，像周日20個行程有19個跟他一起，加上有過目不忘的記憶，對人如數家珍。他說，身為鄭市長2.0，只能電池比較大，而記憶體是天生的。他以台語「惜花連盆」，認為喜歡鄭文燦，也會喜歡他。因對手曾提過，好像鄭文燦選第3任一樣，鄭運鵬說，這種說法就是肯定鄭文燦，很有魅力、做得很好。

鄭運鵬也提到，參選至今不到1個月，離前新竹市長林智堅最佳時曾領先對手10％目標還有距離，不過至今看板、文宣都才起步。認為還需要一點時間。自己打選戰，都是以民調打平、輸一點點，來逼自己努力。