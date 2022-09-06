南韓知名夫妻檔「迫降CP」孫藝真和玄彬，在今年3月舉行世紀婚禮後，6月隨即宣布一同升格為準爸媽，令粉絲們既興奮又期待。而近日忙著替新電影《機密同盟2》宣傳且一向敬業的玄彬，卻罕見的拒絕南韓媒體的當面採訪，而原因曝光也令粉絲們直喊「太甜了」。

隨著電影《機密同盟2》即將在9月2日正式上映，劇中主要演員玄彬、潤娥、柳海真、丹尼爾海尼和陳善圭等人都積極配合電影的宣傳活動及採訪，但玄彬近期因考量到疫情，以及保護懷孕中的妻子孫藝真，竟罕見的先要求記者，以視訊的方式代替當面訪談。在受訪的當天，玄彬在鏡頭的另一端還不斷向記者們道謝，感謝大家的體諒，而對於即將為人父的心情，他笑著透露「目前還沒有實際的感覺，但要更努力才行！周圍的朋友也都說要等到看到孩子時才有感覺，我好像也是這樣，這對我來說是最大的祝福，將會以好心情等待孩子的誕生」，意外展現保護愛妻孫藝真的一面，閃瞎眾人。

事實上，玄彬與孫藝真無論是談戀愛還是結婚、懷孕，都維持一貫的低調，也從來不公開放閃，但近期在家專心養胎的孫藝真仍不時在社群媒體上分享私下的美食照及愛犬照，其中意外露出玄彬的手，或是曬出兩雙碗筷都讓外界視為另類放閃，同樣甜暈一票粉絲。