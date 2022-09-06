北一女生搭保時捷上學 開車門1秒擊落騎士！(翻攝自YouTube)

台北市一輛保時捷日前在北一女校門口暫停，結果車內乘客一開車門就擊落後方機車騎士，接著穿著北一女制服的女學生急忙下車溝通，過程全被後方車輛的行車紀錄器拍下PO上網，1天內吸引9萬人觀看、討論，其中車禍發生後遲遲不見駕駛或家長下車處理，也讓網友覺得奇怪，猜測案情不太單純。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前上傳一則車禍影片，事情發生在9月2日上午8時10分的北一女校門口，一輛紅色保時捷911靠邊停在重慶南路一段與貴陽街一段路口讓乘客下車，但乘客開門時沒注意看後方車輛，一開門就把一名機車騎士撞倒在地。之後過了約15秒，一名北一女學生背著書包從保時捷下車與遭撞的騎士溝通，而倒在地上的機車也開始冒起白煙，然而直到影片結束，都沒有見到駕駛下車處理。

影片上傳一天就累積逾9萬人觀看，引起網友熱烈討論，紛紛留言：「保時捷和北一女，真棒的組合」、「能開992世代家裡財務很好，賠償不會是問題，問題是一台男人夢想的992在下雨天車門被這樣擊落，心情一定很差」、「少奮鬥30年的機會來了！對方還是個有前(錢)途的小綠綠」。

而究竟是誰的責任比較大，也讓網友們吵翻，「開車門是主要的錯誤，但水溝邊機車硬擠也是個問題」、「真的要違規讓小孩下車，怎麼不乾脆一點打個雙黃燈」、「家長也有責任，要下車前要注意有無來車，必竟後座要看後視鏡比較不方便」，但也有人發現，應該是駕駛下車負責談，卻是讓學生處裡車禍，「駕駛一直都沒下車，是家長嗎？還是在顧慮什麼所以不敢露臉..」、「正常乘客開車門A到機車，汽車駕駛不是第一時間就下來查看嗎？更何況是保時捷，案情不太單純」。