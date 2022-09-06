本周六就是中秋節了，有感於最近疫情有升溫的趨勢，為避免造成群聚感染，台中市府今天市政會議宣布，台中市僅開放2處地點供民眾烤肉，分別是清水鰲峰山公園、北屯區中正露營區，且烤肉民眾除拍照、用餐外，都必須要戴口罩，呼籲民眾留心防疫。
市長盧秀燕在市政會議中表示，本周就是中秋節連續3天假期，但新冠疫情沒有遠離，尤其BA.4、BA.5有升溫趨勢，台中市參考中央防疫指引，特別呼籲沒有接種疫苗的老人、幼兒都儘量不要參加活動，但為了平衡防疫與節慶需求，台中市仍開放清水鰲峰山公園、中正露營區烤肉區供公眾烤肉，其餘綠地、公園都禁止烤肉。
盧秀燕強調，因中秋節將屆，近來餐會活動多，她在參加社團活動時，發現不少民眾有點忘記不得逐桌敬酒的規定，也特別提醒民眾應留意；此外，因應節慶及連假可能出現的人潮，營業場所應加強清消，市府目前仍有補貼餐飲業者安心消毒計畫5000元補助，業者可儘速申請。
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