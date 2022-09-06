中菲行(5609)8月營收為34.33億元，年減1.2％，主要海運部分出現旺季不旺情況，價格下跌，營收呈現衰退；累計前8月營收為300.37億元，年增37.3％。

8月海運營收14.47億元，年減7.4％，占整體營收比重42.1％；空運營收18.5億元，年增3.2％，營收占比53.9％；合同物流營收1.36億元，年增14.7％，營收占比4％。

中菲行指出，8月全球整體空運及海運市場皆呈現需求下降的情況，空運價格持平，而海運價格則持續下跌，中菲行由於預見市場變動、掌握優質客戶，運用雲端數位供應鏈管理平台（Cloud Networking SCM Platform)、中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus System)滿足客戶在供應鏈管理上的需求，雖然海運貨運量並沒有減少，但是海運價格持續下跌，以致營業額較去年同期減少。

累計前8月空運營收163.5億元，年增41.1％，營收占比54.4％；海運營收126.07億元，年增34％，營收占比42％；合同物流營收10.8億元，年增23.2％，營收占比3.6％。

中菲行表示，在市場需求下降、價格持平或下跌的挑戰下，將持續運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，隨機並及時應變，用多元的解決方案，滿足客戶的需求。