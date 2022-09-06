雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宣布受理台南市安平區的物業委託服務規畫案，將承攬餐旅服務規畫及籌備開幕項目，除為集團第7處委託案，也是「君品Collection」首度進軍南台灣、首度推出顧問服務規畫，未來將為台南提供更優質的餐旅服務、提升城市觀光形象。

雲品總經理丁原偉表示，台南市文化歷史底蘊相當深厚，深具觀光與餐旅發展潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規畫中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

丁原偉指出，雲品與台南在地業主歷經逾1年籌備擘畫，已於9月正式簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規畫出前所未見的建築體與景觀規畫，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務。

雲品先前已取得淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、新莊翰品酒店餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特與新北烏來紅河谷等6項委託案，此次受理位於台南市安平區、鄰近馬雅各長青公園的約1300.75坪物業委託服務規畫，為第7處、且為首次受理委託服務規畫。

雲品首次受理的「顧問服務合約」提供欲投入餐旅業的業主精準專業的服務規畫建議，將拓展特有的餐旅知識管理財，包括建築規畫選址、營運型態與周邊環境等評估，並提供硬體、機電等設備內容專業建議。

雲品在物業營運籌備階段將協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳規畫、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計畫執行與品牌形象管理，完整規畫出營運銷售企畫書，對內勤採購的合作廠商，也協助給予綠色供應鏈建議。

雲品指出，顧問服務使業主能以永續、環保的經營概念進行物業規畫，並依據規畫設計的營運規模，提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算，讓業主們得到專業且有經驗的建議，得以事半功倍且快速有效回收投入成本。

雲品表示，「君品Collection」委託營運項目從宴會擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理，台南安平物業委託案預計2024年試營運，除放眼未來市場多項前瞻性設施與規畫更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，並引進國際級管家禮賓服務團隊訓練。