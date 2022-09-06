四川成都居民正處於疫情封控中，網友熱議在「足不出戶」的規定下遇上地震能不能跑。成都衛健委昨（5日）晚回應，條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。

四川省甘孜州瀘定縣昨日中午發生6.8級地震，目前已導致46人死亡、16人失聯。成都離瀘定縣僅200多公里。

針對疫情防控期間遇到地震如何應處，成都市衛健委表示，疫情防控期間，發生地震、火災、洪水等對市民群眾生命造成傷害的災害時，應優先保障市民群眾生命安全。條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

9月1日，成都市疫情防控指揮部公布《關於在全市開展全員核酸檢測的通告》，自9月1日18時起，全體居民原則居家，非本小區居民不得進入。小區內不聚集，每戶居民每天可安排1人憑24小時內核酸陰性證明外出1次就近採買生活物資。市民非必要不離開成都，確有特殊需要，憑24小時內核酸陰性證明離開。9月4日晚間，成都市宣布，除新津區、邛崍市外，市內其他區域將上述封控措施延長至9月7日24時。