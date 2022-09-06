系統電子（5309）公布8月營收3.02億元，年成長15.85％，累計今年前8個月營收為21.85億元，年成長42.80％。系統電近年實施多元策略布局，以TPMS（胎壓偵測器）為首，儲能系統為次，再加上IPC（強固工業電腦）開始放量助攻，8月營收再次刷新單月歷史次高，直逼單月歷史新高。

國內半導體大廠的擴廠，大幅度的提高了儲能市場的成長，同時也因此吸引了許多儲能同業的加入，然而在競爭激烈的既有市場外，如何與同業做出區隔就變成極為重要的關鍵。而系統電過去的主力儲能出貨訂單大多來自於半導體大廠，但隨著雲端科技的發達及普及化，DATA CENTER（資料中心）已成為生活中無法切割的部分，而與半導體公司不能斷電的狀況一樣，若是資料中心發生斷電，將促使全球資訊大亂，因此在DATA CENTER的UPS（不斷電系統）需求以及電池包需求更是有增無減。

由於全球主要DATA CENTER都著落在歐美地區，對於USP有一定強制性標準，所以相比其一般的大型儲能設備，產品的規格要求也更高，攻入市場難度更大。為了能夠符合顧客的需求，也希望以此提升產品品質，系統電經過不斷的調整測試，最終通過可靠度測試、環境類測試、電性測試等…超過十幾種嚴格規範的審核，順利獲取在儲能領域具有高認可的UL 1973國際儲能標章認證，並以此成功擠進DATA CENTER大廠的供應鏈名單。

另外，根據台電統計，光上半年配電系統停電事故就高達3,794次，再加上全台性的大停電事件頻傳，因此除了半導體大廠與DATA CENTER的USP外，系統電在儲能設備出貨也始終保持穩健成長趨勢。由系統電領先同業研發的分散式模塊機，相比起多數同業專攻的大型儲能櫃，系統電的分散式模塊機安全性更高、移動性強、儲能容量擴充彈性大，深受中小型用戶市場喜愛，也進而為系統電的營收挹注了一定比例的成長動能。

法人表示，近來儲能議題熱度不減，促使市場上的供應商如雨後春筍般出現，而系統電多年前即開始專攻高技術領域市場，不論是在實戰經驗上、技術上都有著高度的不可取代性，再加上虛擬雲端成為全球主流促使DATA CENTER的USP出貨開始發酵，得以預見系統電在儲能的營收成長上將有機會扶搖直上，創下全新紀錄。