「豐后女將」蔡怡萱6日購買豐原文旦捐贈給家扶中心。（陳淑娥攝）

大陸禁止柑橘類水果進口，影響許多果農收益；台中市議員第4選區參選人「豐后女將」蔡怡萱，6日購買豐原文旦捐贈給家扶中心，讓豐原、后里區低收入戶開心過中秋，並藉此拋磚引玉，力邀大家購買文旦做公益、挺果農。

蔡怡萱表示，今年大陸屢次因政治因素，禁止台灣農產品進口，感到非常痛心，農民不該淪為政治角力下犧牲者，身為農家子弟，若能獲得當選，她要做農友的代言人，替農民發聲，並協助尋找通路，增加農友收益。

蔡怡萱向豐原果農購買135箱文旦，在中秋節前夕，前往台中市北區家扶中心，請主任劉文正協助轉交給豐原、后里低收入戶，希望這些美的文旦，讓弱勢家庭在中秋全家團圓時，也能開心度過佳節。

蔡怡萱拿著文旦柚露出笑容說，柚子諧音「佑子」，豐原文旦品質優良、熱量低，適合烤肉後品嘗，去油解膩。且柚子富含豐富維生素C，能美容養顏、助消化，更能提升免疫力，希望豐后軍能把握產季，購買豐原文旦柚，一起挺農民。

另外，豐后女將蔡怡萱競選總部推出中秋實用小知識文宣，希望讓民眾除了生食柚子以外，也能用柚子製作「柚子烏龍冷麵」、「綜合柚子沙拉」，有個不一樣的中秋節。