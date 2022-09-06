民航局自2020年10月在松山機場試辦無人機防制計畫，桃園機場則原定今年招標，民進黨立委林俊憲今天召開記者會表示，桃機的無人機防制系統建置案毫無進度，松機的系統在驗收時測試標準則極低。

林俊憲說，2019年行政院核定要求國內各大機場建置無人機防制體系，隔年桃園機場也開始辦理。然而他3年來多次去函追蹤進度，桃機最早從2020年12月回覆要交給中科院，但到了 2021年9月預定簽約的時間又未成功簽約，至今整整一年仍然處於停擺狀態，共1.95億的預算執行率為零。

林俊憲指出，經詢問中科院原因，結果對方回覆今年7月就行文給桃機表示無意承作。林俊憲痛批桃機沒有說實話，也不積極與中科院溝通，國門大開的風險誰要負責？

林俊憲表示，相較於桃機的延宕，松山的無人機防制系統建置進度雖是國內最快的，不過仔細檢視驗收時的測試項目與評分標準後，發 現強度完全不足，59次的驗收測試每次都只飛行1架次，對於多架次同時 入侵的防護效果完全未知，此外偵測無人機這個項目共15分，只要1分鐘內偵測到就是滿分，連5分鐘以上也有基本分12分，相較國外以秒計算的偵測時間，這種標準形同放水。

林俊憲分析，無人機防制系統在國外已經非常普遍，諸如英國、德國、以色列，甚至東南亞的越南、泰國等地機場都已經裝設，就連許多北約國家的軍事基地都有，且都是以同時偵測、辨識並接管上百架次為標準，相較之下松山機場的驗收標準實在太低，民航局還說要國內各大機場比照松山辦理，如此一來桃園機場不僅進度為零，建置後的效能可能也要打個的問號。

林俊憲補充，7月22號有無人機入侵桃園機場空域，緊急停止起降34分鐘，影響17航班1094 人，桃機現在臨時應急的干擾槍只能在入侵後目視驅離，機場運作已被影響。金門被無人機入侵後，軍方也要採用中科院無人機防制系統，對於防護能力要求更應該提高。