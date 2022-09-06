「S2O Taiwan潑水音樂祭」上月盛大落幕，即便CL、R3hab等大咖缺席，仍有2萬多遊客狂歡，而買100萬套餐會含「JKF女體盛」，在辣妹重要部位放上食物任人夾取，同一天，網美肝連妹不僅人也到，她也在IG限動，轉發現場比基尼美女「相撞」畫面，峰峰相連令人回味無窮。趁大家注意力還在，她也模仿S2O賣女體盛，開價千元有找，還是香豔床上版。

肝連妹5日公開下海女體盛的照片，只見她穿細肩純白小可愛，露出雪白肌膚跟豐滿弧線，下半身則搭配牛仔熱褲，秀出筆直大白腿，還中空露出纖腰和肚臍，一身透出勾魂女人味，不過最值得注意的，是在她的絕對領域，擺放由生魚片、蝦子、干貝組成的人體壽司，搭配美女助攻，不禁讓人看得食指大動。

肝連妹開價千元有找的女體盛壽司。(圖/肝連妹 IG)

身材火辣的肝連妹大膽開價，「這人體壽司不用100萬，1000元有找？來～找你69」，等於S2O潑水音樂祭的100萬元女體盛套餐，到她這邊後只要900多元，又同是辣妹等級的美女；另一方面，肝連妹選的拍照地點是白色床鋪，大尺度場景讓她火辣等級飆升，隨後她曝光放大版女體盛照，讓食物肌理變更加清晰可見。

肝連妹的女體盛有生魚片、蝦子、干貝等食物。(圖/肝連妹 IG)

肝連妹推出床上版女體盛的產品照，一經曝光後辣暈不少網友，紛紛留言寫道「報名」、「好我要吃壽司」、「好胸猛好豐滿真美」、「我全包了慢慢享用」、「這個味道不錯」、「這份壽司應該要天價唷」、「不我喜歡吃熟的」、「妳怎麼知道我現在想吃壽司」、「這何止1000阿！再加個0才對啊」掀起一波女體盛熱潮。