年底九合一大選登場，根據中選會統計，全國22縣市共有95位縣市長候選人。全國教師工會總聯合會今天提出十項教育政見，歡迎各縣市長候選人採用、抄襲，以爭取教師及家長的選票。

中選會統計，這次有30人登記參選6都市長，65人角逐16席縣市長。全教總理事長侯俊良表示，國民教育是地方事務，也是政黨、候選人競選政見不可或缺的組成，朝野政黨提出進步並具有可行性的教育政策，以吸引選民支持。

全教總綜整學校現場、教育同仁關心的課題，共提出十項政見，歡迎候選人採納，分別如下：

一、依法寬列教育經費；二、落實行政減量，回歸教育本質；三、保障代理教師基本權益；四、降低員額管控、合理化員額應納編；五、關注私中就學管道，杜絕違法考試選才。

六、改善工作環境，確保特教品質；七、提供學校教師一般健康檢查補助；八、降低幼教師生比，教育品質再精進；九、友善教保工作環境，提高幼教工作者待遇；十、改善硬體環境設施，打造優質幼托場域。

以教育經費為例，全教總文宣部主任羅德水表示，依規定各級政府教育經費預算合計應不低於該年度預算籌編之前三年度決算歲入淨額平均值的23％，但歷來仍時而可見地方政府未依規定編列，甚至將教育經費挪作其他用途，因此他們建議教育專款不得挪用，及更有效率運用教育經費。

幼兒教育方面，全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，目前各縣市幼教生師比為1：15，應逐年下降到1：12，以提升幼教品質；同時，應盤檢縣市內幼教相關人員待遇，適度提高薪資。