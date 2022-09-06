福斯集團(Volkswagen AG)周一正式宣布，計畫讓跑車品牌保時捷公開上市。儘管目前歐股暴跌，此舉可能促成全球最大的IPO活動。

福斯集團周一發布了俗稱的「意圖」，準備在九月底或十月初進行首次公開上市，並在年底前完成交易活動。但該公司補充，IPO時間將取決於資本市場進一步發展。

熟悉內情的人士在周一告知路透，福斯將會延長四周時間讓買家表達興趣，如果買家沒有表現足夠興趣，讓福斯覺得值得，那也可能撤回上市計畫。一名消息人士說，「這將只是技術上的放行，僅此而已。這是在鋪路，但不保證股市最終會敲起上市響鈴」。

投資人預期估值將在600億至850億歐元之間。

Refinitiv資料顯示，估值將在預測區間的高端，並可能是德國有史以來最大IPO，也是自1999年以來歐洲最大一次。

卡達(Qatar)承諾投資4.99%持股，將成為基石投資人。

保時捷將利用忠實粉絲，對法國、西班牙、義大利的散戶投資人發售優先股。

福斯集團還批准了將保時捷25%加1股的普通股賣給保時捷控股，讓保時捷家族和Piech家族擁有能阻止交易的少數股權，並加強他們對保時捷的控制力度。然事實上，保時捷控股即為福斯集團的實際控股股東。

福斯集團說，IPO是該集團轉型的重要一步；福斯目前正轉型朝往軟體和電動車業務發展。