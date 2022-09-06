國民黨台北市長參選人蔣萬安。（黃婉婷攝）

徐巧芯揭陳時中「競辦通訊錄」挨轟 蔣萬安揶揄：難道也要保密30年嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中近期頻被質疑人設崩壞，國民黨台北市議員徐巧芯昨公開陳競選辦公室通訊錄，揶揄陳時中網路人設藏著「焦糖哥哥」陳嘉行的靈魂，還諷刺這份名單是「政二代艦隊」，陳競辦隨即怒斥此舉違反個資法，帶壞選舉風氣。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安6日受訪認為，此事沒有這麼嚴重，競選團隊成員並非不能公開，「難不成這份名單陳時中也要保密30年？」

徐巧芯昨公布陳競選辦公室通訊錄，裡頭記載著各部門的市內電話，人員姓名與分機。此文一出，陳時中競選辦公室火速發表聲明，怒斥蔣萬安日前才說要防偷窺，現在卻縱容團隊公布別人隱私，說一套做一套，帶壞選舉風氣，居然以涉及違反個人資料保護法方式來做無謂的連結與指涉，毫不可取，要求撤下照片。

對此，蔣萬安上午發表長照政見後接受媒體聯訪，他表示，每個議員都是獨立問政個體，徐巧芯並非競選總部發言人，競選團隊成員不是不能公開，沒有這麼嚴重，他團隊成員也都曾被媒體揭露過，「難不成這份名單陳時中也要保密30年？」

蔣萬安指出，徐巧芯公布該份名單後也有做些調整（打馬賽克），對他而言，團隊成員就是來自各界不同領域，大家都可以來共事。

此外，對於徐巧芯稱這份名單是「政二代艦隊」，反遭民進黨攻擊說藍營中包括蔣萬安都是「政三代」，他表示，自己是透過2次民選洗禮，靠自己力量來從事公共事務為人民服務，但他還是尊重陳時中用人方式。

至於是否會認為陳時中網路人設「怪怪的」，他表示，自己尊重每個候選人社群經營的方式，和如何告訴市民參選人對市政的擘畫，發文方式都自由公平，他就是維持既有步調和節奏，積極和外界對話和溝通。