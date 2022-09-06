資深媒體人黃暐瀚。(本報資料照)

藝人楊丞琳日前在大陸節目上稱「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」，引起網友熱議。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，楊丞琳的「演藝事業」市場在對岸，去大陸唱歌錄影，怎麼了嗎？她是台灣的民代？是公職人員？她在大陸的事業，是靠台灣民眾給他的選票來決定成敗嗎？「既然不是，就該差別看待」。他直言，拿公職人員的標準去要求演藝人員很荒謬！

黃暐瀚在臉書指出，他看了楊丞琳上節目的影片後，發現大家好像罵錯了方向。首先，楊丞琳在節目中多次提到台灣，就是講「台灣」，字幕被上成「中國台灣」，可能是上面的交代，但楊丞琳提到台灣的時候，講的就是「台灣」，不是「中國台灣」。至於楊說是台北長大的廣東人，黃暐瀚指出，楊丞琳爸媽來自廣東，在台北長大，這些都是改變不了的親屬血緣事實，生氣什麼？至於台灣人吃不起海鮮一語，黃認為她不是這樣講，楊是說「其實我在台灣，沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那」，至於「在那」是講在那時還是在台灣，好像也都說得通。

黃暐瀚說網路上的截圖，等於把「早年家裡的經濟壓力也挺大的」這句給直接神隱掉了，小時候家裡窮，吃不起海鮮，跟現在當了大明星了，IG有一堆大啖海鮮的照片，有什麼衝突？一直酸要幫她「恢復記憶」的酸民們，酸到何時是個頭？黃直言，不管是大陸的廖小花，或是台灣的楊丞琳，都是兩岸「軟性交流」的樞紐。透過她們，人民之間可以有更多的互動，楊丞琳的「演藝事業」市場在對岸，她去大陸唱歌錄影，怎麼了嗎？她是台灣的民代？是公職人員？她在大陸的事業，是靠台灣民眾給他的選票來決定成敗嗎？

「既然不是，就該差別看待」。黃暐瀚認為，拿公職人員的標準去要求演藝人員，那是很荒謬的。但若哪一天楊丞琳要回台灣選議員、立委，自然也可以不要把票投給她。

黃暐瀚提及，2011年日本311大海嘯，台灣捐了70億台幣(200億日幣）給日本，為台日帶來了為期11年的「善的循環」，很多人不知道，其實2008年汶川大地震，台灣同樣也捐了70億給大陸。他說看到昨天四川地震，人民受苦，也呼籲台灣這時應該對大陸伸出援手，給予關心。網民不要酸，慰問不要少，捐款不嫌少。「讓善，帶來更多的善，期待兩岸和平，不要打仗」。