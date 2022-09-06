日本桌球天后福原愛去年與江宏傑於去年宣布結束5年婚姻後，便回到日本與男友「橫濱男」交往甚至同居，而家人則是待在台灣與江宏傑居住，直到7月才由女方帶回日本。但沒想到原本8月要赴日本接家人回台的江宏傑，卻傳出因福原愛遲遲未交付資料使他赴日探親頻頻卡關，如今已9月，江宏傑仍未接到家人，他近日接受日本媒體採訪時也針對此事沉痛發聲了。

根據日本媒體《週刊女性》的報導，江宏傑與福原愛7月秘密交接家人後，她隨即帶著其中一名家人返回日本，並住進她與男友居住的豪宅，共度久違的幸福生活，但沒想到日前福原愛卻被媒體拍到帶著家人急奔醫院的慌張模樣，卻完全沒與前夫江宏傑交代，也沒兌現8月底將家人送回台灣的承諾，令外界相當不解，再度引來批評聲浪。而江宏傑近日接受日本媒體採訪時，也坦承福原愛尚未將家人送回台灣，他也還沒辦法前往日本接回家人。另外，江宏傑日前也曾在IG上發文宣洩無奈之情。

事實上，江宏傑7月份時竟曾因福原愛帶走家人的問題而使雙方鬧得不愉快，即使人被福原愛親自帶回日本，之後卻不斷失聯，令江宏傑相當擔心，也決定要親自飛往日本帶回家人，但因狀況不斷使他無法赴日。對此，江宏傑的經紀公司華研曾代為回應，表示「因為對方未提供所需資料，所以沒辦法順利前往日本，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定」。

而日本媒體昨（5）日則以「福原愛謊言被戳破，江宏傑悲痛告白」為標題，猛批福原愛霸佔家人、說話不算話等等，受到大批網友留言轉發。