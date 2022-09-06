日本桌球天后福原愛和江宏傑去年結束5年婚姻，今年暑假福原愛低調來台將家人接到日本度假，近日傳出福原愛遲遲未繳交相關文件，使家人回台卡關。日本媒體報導，福原愛雖然是虎媽，對家人一度身體不適不是很在意，但因為太沉溺於久違的天倫時光，「偽一家三口」的日子讓她覺得很幸福，應是她捨不得放手交資料的原因。

日本媒體先前報導，福原愛去年底正式與橫濱男交往後就一同住進千萬豪宅，7月她帶家人到日本後，「偽一家三口」隨後到新加坡旅行，回日本後她被拍到帶家人送醫，江宏傑所屬的華研國際則表示不知情，「因為對方未提供所需資料，所以沒辦法順利前往日本，目前已經交由律師處理，希望對方配合當時的約定」。

而《FLASH》雜誌報導，由於福原愛從小在媽媽「虎媽式」的教育中成長，對於家人身體不適，認為只是磨練的一種，而另據《週刊女性》報導，福原愛帶家人到日本後，「偽一家三口」的生活太快樂幸福，才導致她遲遲沒有提供相關資料，無法輕易結束這陣子來的美好，也使江宏傑暫時沒辦法到日本見家人。

此外，有自稱福原愛的鄰居受訪表示，這個暑假福原愛家中常傳來歡樂的笑聲，有時可以聽到他們在陽台吹泡泡，有時聽到他們在塑膠泳池中玩水，而先前福原愛受訪透露會讓家人在日本待到8月，但目前已經9月，家人仍還在日本，讓《週刊女性》文中都忍不住好奇反問：「福原（愛）的暑假要維持多久？」