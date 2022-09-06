前年雲林一名男子性侵未滿14歲的女兒，甚至用手機拍少女私處照片，他坦承犯行但請求法官減刑並給予緩刑，讓他免入獄服刑，最高法院駁回上訴，斥責他的行為應予嚴加非難，依成年人故意對少年犯乘機性交等罪判處4年徒刑，全案定讞。

這名男子在2020年3月1日晚間，在住處旁汽車修理廠之辦公室內，坐在女兒身後，未得少女之同意，徒手伸入她之內褲內，撫摸她私處。

同年4月28日凌晨2點多，他在住處之房間內，因認少女已睡著而不知抗拒之狀態，將她之內褲拉起以手指性侵，並拿手機拍攝她私處照片，她假裝熟睡，隔天上午告知導師及她阿姨並報警處理。

台南高分院考量他身為少女之父親，竟不知愛護幼弱，照顧妻小，反為逞一己私慾，罔顧倫常加以性交行為，又拍攝少女下體，供自己觀賞，對她身心健康發展造成難以彌補之傷害，自應予嚴加非難，判刑4年，上訴後，最高法院駁回確定。

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