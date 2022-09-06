華為遭美國強力制裁後，近年在營運上持續遇到阻礙，加上近期全球又出現經濟衰退危機，讓華為創辦人任正非不得不對員工喊話，首要目標是「活下去」且示警未來十年全球經濟都難逃衰退，不僅如此，華為輪值董事長、任正非女兒孟晚舟也公開表示，華為正在承受和面對前所未有的挑戰。華為高層們罕見的發言，突顯現階段遭遇的衝擊與危急狀況。

第一財經報導，華為內部論壇8月底刊出任正非所寫的文章，提到目前全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降狀況，公司應轉變經營方針，不應再追求擴張與銷售收入，將轉向追求利潤、現金流，先想辦法撐過未來三年的危機。

任正非也強調，2023與2024年是華為的關鍵期，目前無法確定公司該如何在未來兩年突圍，所以應該全面下調所有過於樂觀的預測，認真思考要如何活下來。

任正非對於總體經濟也提出警告，他認為，未來十年應該是一個非常痛苦的歷史時期，全球經濟會持續衰退，在未來3到5年內都不可能轉好，加上疫情仍會影響經濟，全球應該沒有一個地區能夠倖免。

孟晚舟則是在母校貴州都勻一中的活動上發表演講，她提到華為正在承受和面對前所未有的挑戰，而能夠解決一切問題的根本在於人才，華為也保持開放的人才觀念。

華為今年上半年銷售收入比去年同期下滑5.8%，淨利率更從9.8%下降至5%，這代表華為的淨利比去年同期下滑51.97%，此外，由於受到美國的強力制裁，華為終端業務的收入也下滑25.3%。