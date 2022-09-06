台中唯一的科技行動學習車「翔谷號」，將搭載各種教材巡迴偏鄉小學，一整年共70場。（施志昌服務處提供）

為讓孩子們學習課本內沒有的科技新知識，財團法人翔谷慈善基金會與大甲國中科技中心合作，打造台中市唯一的1台，搭載各式各樣科技教材的「翔谷號行動學習車」，正式啟動。大甲國中校長賴文宗說，「翔谷號」將從台中市海線出發，幫助偏鄉孩子們擁有更完善的學習機會。

賴文宗指出，這台「翔谷號」的誕生，要感謝市議員施志昌的牽線，因施志昌長期有感台中偏鄉科技教育的重要性及教育資源缺乏；去年大甲國中「自造教育科技中心」沒有行動學習車的窘境，於是極力媒合翔谷慈善基金會與校方合作，由基金會出資購買車輛。

大甲國中表示，為深根本計畫由大甲國中校長賴文宗、主任楊鍾鳴擔任計畫執行者，基金會還斥資聘邀一位駐校的科技專業教師，配合十二年國教課綱以生活科技、資訊科技、新興科技與跨領域科技推動。

翔谷慈善基金會執行長林子凱說，財團法人翔谷慈善基金會，長期以渺小的力量協助社會各個角落，包含捐贈消防救災車、在疫情嚴峻期間提供醫護人員連續60天供餐計畫，以及提供各式各樣「助學」的方案，像是協助弱勢孩童學習才藝、提供清寒獎助學金、支持孩童體育競賽發展等。

施志昌強調，甲安埔地處偏鄉，海線的科技教育資源不足恐造成與市區學生之間的落差。去年他參訪大甲國中的自造教育及科技中心與夢想行動教室如何協助學童的科技教育，但他發現，夢想行動教室前年開始因無車輛可以拖行夢想行動教室，致使計畫停擺。他尋找到翔谷基金會的協助，讓翔谷號夢想行動教室能重新上路。