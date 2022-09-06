裕隆集團旗下裕電能源「YES!來電」近年來除了積極佈站與商案建樁，也持續在與車廠洽談合作，近期再度拿下豪華車系品牌Volvo純電車充電合作，雙方秉持相同的永續品牌理念，一同打造台灣電動車純電生活圈計畫。

Volvo近年電動車銷量成績出色，2022年初推出XC 40 Recharge就寫下「未上市即完售」的驚人紀錄，可以看出車主對於Volvo純電車的信心，也使Volvo更加積極擴大純電生活圈網絡，並於今日宣布自9月6日起，與全台最大充電服務營運商「YES!來電」合作，新增全台24處YES!來電充電站點以外，Volvo車主獨享專屬充電8折優惠。

Volvo自1927年創立以來，將安全與永續發展作為品牌經營理念，並在1940年將對於環境的承諾化為實際行動，除了開發車體零件控制廢氣排放量、降低製造過程中的環境汙染與限制相關對環境產生負面影響的有害物質，近年則致力研發純電車款，目標是在 2018 年至 2025 年之間，透過降低業務和供應鏈內的排放以及車輛廢氣排放，將每輛車的碳排放量減少 40％，這也是Volvo積極擴大各國充電電網的主因，為的就是提供車主在更加輕鬆、美好和安全的駕駛環境中，同時重視與保護自然環境。

裕電能源總經理高秀枝表示「YES!來電」的理念與Volvo相似，承載著能源永續的使命，致力於推廣綠能的電動車生活，目前全台已佈建24個充電站點，也依照各個場域特性分別提供AC J1772及DC CCS1及CHAdeMO等不同充電插槍規格。

其中統計車主愛用前五名站點分別為京站時尚廣場、松菸臺北文創大樓、內湖家樂福、台南 MITSUI OUTLET PARK及義大購物廣場，預計至2022年底YES!來電將再新增至少5個站點，在日常食衣住行育樂活動時，兼顧補電時間，讓充電生活更加有效率。